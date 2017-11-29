Kaymakam Çetin’den Müftü Aktoprak’a ziyaret

Kaymakam Çetin, beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Sağlık Grup Başkanı Dr. Nazlı Aktaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve kurum amirleri ile safra kesesi ameliyatı olan Müftü Aktoprak’ı ziyaret etti. Müftü Aktoprak’a ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Çetin, “Müftü İsmail Aktoprak safra kesesi ameliyatı geçirdiğinden dolayı kendisine kurum amirlerimle birlikte bir ziyaret gerçekleştirdik. Müftümüz şu an çok iyi, işine dönmüş bulunmaktadır. Bizde göreve başlayan müftümüzün ameliyatından dolayı kendisine bir ziyaret gerçekleştirerek, geçmiş olsun dileklerinde bulunduk” dedi.