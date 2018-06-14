Kaymakam Çetin’den okul inşaatında inceleme

Muş’un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Karaköy köyünde inşaatı devam eden 8 derslikli okulun inşaatında incelemelerde bulundu

Varto’da inşaatı devam eden 8 derslikli Karaköy Köyü Ortaokulu ve dört dairelik lojman inşaatında incelemelerde bulunan Kaymakam Çetin, inşaatların bir an evvel bitirilmesi talimatını verdi. Yüklenici firma sahibinden işin acilen bitirilmesini isteyen Kaymakam Çetin, "Yüklenici firma zamanında ve uygun bir şekilde görevini yapmaktadır. İlçemize 30 kilometre uzaklıktaki bir köyümüz. Devletimiz burada koca koca okullar yapıyor. Varto’da yapılan dördüncü okulumuz. Bunun yanında spor salonumuz, üniversite binamız, eski para ile 7 trilyonluk bir binamız ve bunun yanında kayyum olarak belediyemizin yaptığı otuz altı proje ile huzurun olduğu yerde devlet tüm gücü ile vatandaşa yatırımları yapıyor, yapacaktır. Huzur devam ettikçe her türlü yatırım bölgeye geliyor. Huzur oldukça en ücra köşeye hizmet gider. Emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ederiz” dedi.

Kaymakam Çetin ve beraberindeki Jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, daha sonra ilçe merkezine döndüler.