Kaymakam Çetin’den şehit ailesine bayram ziyareti

Öğle saatlerinde Çaylar Jandarma Karakol Komutanlığına giderek askerlerin bayramını kutlayan Kaymakam Çetin, daha sonra Ağrı’nın Patnos ilçesinden geçici görevlendirmeyle Diyarbakır’a gittiği sırada Sur’daki operasyonlarda PKK’lılarla girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Serdar Akın’ın Beşikkaya köyünde ikamet eden annesi Fikriye Akın’ı ziyaret etti. Beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ile şehit annesinin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Kaymakam Çetin, şehit annesi ile sohbet ettikten sonra kendisine koç hediye etti.

Kaymakam Çetin, ziyaretin ardında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Çetin, “Şehit annemiz çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir annemiz. Şehidimiz de Güneydoğu’ya gönüllü gidip, bayrak için şehit olan bir kardeşimiz. Onun ailesi artık bizim ailemiz. Kardeşi bizim kardeşimiz. Annesi bizim annemiz. İki üç aydır gelmemiştik. Geldik annemizi ziyaret ettik. Ne zaman geliyorsa bize uğruyor. Biz de elimizden geldiğince geliyoruz. Artık bizim annemiz ve her zaman yanındayız” dedi.

Şehit Serdar Akın’ın annesi Fikriye Akın ise, gözyaşları arasında acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Kaymakam Bey her zaman bizi ziyaret ediyor. Maddi manevi desteği çok oldu. İnsan olarak gerçekten süper bir insan, çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Kaymakam Çetin ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi, Çaylar köyündeki kahvehaneye uğrayarak, buradaki vatandaşların bayramını kutlayarak baklava ikram etti. Köy muhtarı ve köylülerin sorunlarını dinleyen Kaymakam Çetin, ilçe merkezine dönmek üzere Çaylar köyünden ayrıldı.