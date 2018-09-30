Kaymakam Kaçmaz'dan gazi ve kanser hastalarına ziyaret

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, ilçenin çeşitli mahallelerinde ikamet eden gazi ve kanser hastalarını ziyaret etti.

Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İbrahim Ataç ile ilk önce Hürriyet Mahallesi'nde oturan Kore gazisi Fahrettin Kocadağ'ı ziyaret etti. Burada gazinin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaymakam Kaçmaz, daha sonra kanser hastası Harun Özçelik ve Kenan Işık'ı ziyaret etti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanlığı ve cem evi dedesini de ziyaret eden Kaymakam Kaçmaz, “İlçemizin çeşitli mahallerinde ikamet eden gazi ve özellikle kanser hastalarımıza birer ziyaret gerçekleştirdik. Gazi ve hastalarımızın maddi olarak sıkıntılarının olup olmadığını kendilerinden dinledik. Tedavilerinin yapılması yönünde elimizden gelebilecek her türlü imkânla kendilerine destek olacağımızı ifade ettik. Sağlık, insan hayatının en önemli merdiven basamağıdır. Bu bilinçle tedavi görmekte olan vatandaşlarımızı unutmadık. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip, sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Hastalarımız bizi karşılarında gördüklerinde memnuniyetlerini ifade ettiler. Kendilerine Allah'tan hayırlı şifalar dilerim” dedi.

Kanser hastası Kenan Işık'ın eşi Kahire Işık ise, ziyaretten dolayı memnun olduklarını ifade ederek, Kaymakam Kaçmaz'a teşekkür etti.

Kaymakam Erkan Kaçmaz, hastalara gıda paketi, çocuklara ise oyuncak dağıttı.