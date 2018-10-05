Kaymakam Kaçmaz'dan hasta ziyareti

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Varto Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek, ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu

Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, beraberindekilerle Varto Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Hastanede tedavi gören hasta ve hasta yakınlarıyla yakından ilgilenen Kaymakam Kaçmaz, hastalara ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak sıkıntılarını sordu. Hastanede yatan hastalara moral olması kapsamında Varto Belediyesi tarafınca hazırlanan oyuncak paketlerini çocuklara dağıtan Kaymakam Kaçmaz, hastalara moral olabilmek adına böyle bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Kaymakam Kaçmaz, “İlçemiz devlet hastanesinde hasta ziyaretlerinde bulunduk. Belediyemiz tarafından hazırlanan hediye paketlerini hastalara takdim ettik. Sağlık, insan hayatının en önemli merdiven basamağıdır. Bu bilinçle hastanede tedavi görmekte olan vatandaşlarımızı unutmadık. Yaşlı, çocuk ve diğer hastalarımızı ziyaret edip, sağlık durumları ile ilgili bilgi aldık. Bundan sonra ziyaretlerimizi sıklaştıracağız. Devlet olarak çok güzel bir hastane yaptık. Çok lüks bir hastanemiz var. Lüks odaları var. Hem maddi olarak hem de manevi olarak hastalarımızın yanındayız. İlçe kaymakamı olmamız hasebiyle bu hastaların bazen bizlerden farklı talepleri oluyor, onları da mümkün olduğunca karşılamaya çalışıyoruz. Hepsine şifa dileklerimizi ilettik. Bugünde hastalara moral vermek ve yanlarında olduğumuzu göstermek için gönüllerini hoşluğunda yer almak bizler için önemli. Rabbimden hastalar için acil şifalar diliyorum. Bir an evvel sağlıklarına kavuşup, kaldıkları yerden hayatlarına en güzel şekilde devam etmelerini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.