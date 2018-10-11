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Kaymakam Kaçmaz'dan Müftü Coşkun'a ziyaret

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Varto Müftüsü Dr.

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, Varto Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun'u ziyaret etti.


Kaymakam Erkan Kaçmaz, göreve başlamasından dolayı İlçe Müftüsü Coşkun'un yapmış olduğu ziyaretlerinden dolayı iade-i ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, “Müftümüzle ilçemizde yapılan etkinlikler konusunda görüştük. Kendileri ilçe için yapılacaklar konusunda bizlere gerekli bilgileri verdiler. Bu ziyaretimizden dolayı memnun olduklarını dile getirdiler. Kendilerine görevlerinden başarılar dilerim” dedi.


İlçe Müftüsü Dr. Mehmet Akif Coşkun ise, Kaymakam Kaçmaz'ın ilçeye atanmasından dolayı kendisini daha önceden ziyaret ettiklerini hatırlatarak, “Bu hafta da Camiler ve Din Görevlileri Haftası olduğundan dolayı bize bir ziyaret gerçekleştirdi. Bizlere ziyaret gerçekleştiren Kaymakamımız Erkan Kaçmaz'a teşekkür ederim” diye konuştu.

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