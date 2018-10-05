İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Kaçmaz'dan sanayi esnafına ziyaret

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Muş'un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.


Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Erkan Kaçmaz, belediye birim amirleri ile birlikte sanayi sitesinde bulunan esnafı ziyaret etti. Burada konuşan Kaymakam Kaçmaz, sitenin daha rahat hizmet verebilmesi için geçen yaz ayında yollarını imece usulü ile sıcak asfaltla asfaltladıklarını ifade ederek, “İlçemizde bu yıl inşaatı tamamlanan sanayi sitesindeki iş yeri sahiplerinin artık çarşı merkezinde çalışma yapamayacaklarını kendilerine tebliğ etmiştik. Esnaflarımızın sorun ve sıkıntılarını ve iş yerleri ile ilgili olarak yapılabilecek konular hususunda bir araya geldik. Onların sorun ve sıkıntılarını dinledik. Buraya çöp kutularının konulması yönünde belediyemizin ilgili birimine gerekli talimatı verdim. Sanayi sitemizin daha temiz bir görünüme kavuşması için elimizden gelebilecek tüm çalışmalarımızı burada yapacağız” dedi.


Varto Sanayi Sitesi Başkanı Behçet Değer ise, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Kaçmaz'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.