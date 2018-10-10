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Kaymakam Kaçmaz'dan taziye ziyareti

Muş’un Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçede vefat eden bir vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Muş'un Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, ilçede vefat eden bir vatandaşın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Hürriyet Mahallesi'nde ikamet eden ve yaşamını yitiren Rıza Yılmaz (80) adlı vatandaşın oğlu Cemal Yılmaz ve yakınlarını ziyaret eden Varto Kaymakamı, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına ise sabır ve başsağlığı diledi. Taziye ziyaretinde Kaymakam Kaçmaz'a, İlçe Emniyet Müdürü Seyfettin Yaylas da eşlik etti.

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