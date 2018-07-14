Kaymakam Kırlı alt yapı çalışmaları yerinde inceledi

Malazgirt ilçesinde altyapı çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İlçedeki bazı noktalarda devam eden altyapı çalışmaları yerinde inceleyen Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililere gerekli talimatı veren Kaymakam ve Başkan Vekili Kırlı: “ilçemizde yıllardır yapılamayan ve alt yapı ve içme suyu ve kanalisazyon çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Yıllar önce su şebekesi olarak döşenen aspest borular tümüyle yenileniyor, yerine HDPE 100 (Polietilen) borular döşeniyor. Bu çalışmalar bittiği zaman ilçemiz çok modern bir görünüme kavuşacak. Hafta sonu tatili demeden çalışmalarımız devam ediyor. İlçemiz Yılankıran Caddesi´nde devam eden altyapı çalışmaları denetledik. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldık ve yetkililere yapılan çalımların bir an önce bitirilmesi talimatlarını verdik” dedi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kırlı, altyapı çalışmalarını yerinde inceledikten sonra ilçe halkı ve esnafı ziyaret etti. Esnafın sorun ve önerilerini tek tek dinleyen Kırlı: “Belediye ve Kaymakamlığımızca tüm talep ve öneriler dikkate alınarak imkânlar dâhilinde gerekenler ne varsa yapılacak" diye belirtti.

“Yeni Kent Meydanında ışıklandırma çalışması bitti”

İlçede altyapı çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi ve çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Kaymakam ve Başkan Vekili Kırlı: “Malazgirt Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan çevre temizleme ve düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yeni yaptırdığımız kent meydanındaki ışıklandırma çalışması bitti. Kent meydanımız kısa süre içerisinde bitirilip halkımızın hizmetine sunacağız. Amacımız Malazgirt ilçesini güzelleştirmek ve hak ettiği yere taşımaktır. Bunun içinde gece gündür demeden çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.