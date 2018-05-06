Kaymakam Kırlı, altyapı çalışmaları için destek istedi

Malazgirt Belediyenin çalışmalarına ilişkin çarşı esnafını bilgilendiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, ilçenin en önemli sorunu olan altyapı sorununun çözüldüğünü ve yaklaşık 15 gündür çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Malazgirt ilçesinin çok sorununun olduğunu, fakat öncelikli altyapı sorunun giderilmesinin gerektiğini ifade eden Kırlı, "Malazgirt halkına yapılan kanalizasyon ve altyapı çalışmalarına destek vermesini istiyoruz. Çarşı merkezinde çok büyük çalışmalar olduğu için haliyle trafik sorunu yaşanıyor. Araç süren vatandaşlarımız sabırlı olsunlar. Bu yapılan hizmetler tamamıyla onların rahatı ve huzuru içindir. Altyapı çalışmaları yaparken ister istemez tüm yollarda kazı yapmak zorunda kalıyoruz. Bu çalışmalar esnasında zaman zaman vatandaşlarımız mağdur olabilir, bizler bu mağduriyeti en aza indirmek için tüm çabamızı sarf edeceğiz. Fakat yaptığımız bu çalışmalar esnasında da vatandaşlarımızdan duyarlılık ve fedakârlık bekliyoruz. İyi bir alt ve üstyapı çalışmaları ile yaşanılır bir Malazgirt için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Yüklenici firma yetkilisi Abdulvahap Tekdemir ise, yapılan kazı çalışmalarının daha hızlı yürümesi için vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirerek, “Bilindiği üzere Malazgirt ilçesi tarihi bir ilçe. Biz de kazı çalışması yaparken çok zorlanıyoruz. Vatandaşlarımız sürekli çalışmaları takip ediyorlar. Birçoğunda kazı çalışmaları sırasında altın çıkması umudu var. Kazı çalışmaları yaparken vatandaşların gelip izlemesi, bazen bizleri zor duruma sokuyor. Allah göstermesin çalışmalar sırasında birine bir zarar gelecek diye çok tedirgin oluyoruz. Bizler çalışırken baret takıyoruz ki herhangi bir tehlikeye maruz kalmayalım. Çalışmaları yakından izlemek isteyen vatandaşlarımız lütfen bizlere yardımcı olun, biraz uzaktan izleyin. Sizler inşaat alanından ne kadar uzakta seyretseniz, bizler de o kadar hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yapma fırsatı bulacağız. Allah’ın izniyle çok tecrübeli ekibimizle kısa zamanda bu çalışmaları bitireceğiz” dedi.