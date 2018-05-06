Diğer
Kategoriler
06 Mayıs 2018 12:06

Kaymakam Kırlı, altyapı çalışmaları için destek istedi

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, çarşı merkezinde yapımı devam eden altyapı çalışmaları için vatandaştan destek istedi.

Kaymakam Kırlı, altyapı çalışmaları için destek istedi

06 Mayıs 2018 12:06


Malazgirt Belediyenin çalışmalarına ilişkin çarşı esnafını bilgilendiren Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, ilçenin en önemli sorunu olan altyapı sorununun çözüldüğünü ve yaklaşık 15 gündür çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Malazgirt ilçesinin çok sorununun olduğunu, fakat öncelikli altyapı sorunun giderilmesinin gerektiğini ifade eden Kırlı, "Malazgirt halkına yapılan kanalizasyon ve altyapı çalışmalarına destek vermesini istiyoruz. Çarşı merkezinde çok büyük çalışmalar olduğu için haliyle trafik sorunu yaşanıyor. Araç süren vatandaşlarımız sabırlı olsunlar. Bu yapılan hizmetler tamamıyla onların rahatı ve huzuru içindir. Altyapı çalışmaları yaparken ister istemez tüm yollarda kazı yapmak zorunda kalıyoruz. Bu çalışmalar esnasında zaman zaman vatandaşlarımız mağdur olabilir, bizler bu mağduriyeti en aza indirmek için tüm çabamızı sarf edeceğiz. Fakat yaptığımız bu çalışmalar esnasında da vatandaşlarımızdan duyarlılık ve fedakârlık bekliyoruz. İyi bir alt ve üstyapı çalışmaları ile yaşanılır bir Malazgirt için var gücümüzle çalışacağız” dedi.


Yüklenici firma yetkilisi Abdulvahap Tekdemir ise, yapılan kazı çalışmalarının daha hızlı yürümesi için vatandaşlardan destek beklediklerini dile getirerek, “Bilindiği üzere Malazgirt ilçesi tarihi bir ilçe. Biz de kazı çalışması yaparken çok zorlanıyoruz. Vatandaşlarımız sürekli çalışmaları takip ediyorlar. Birçoğunda kazı çalışmaları sırasında altın çıkması umudu var. Kazı çalışmaları yaparken vatandaşların gelip izlemesi, bazen bizleri zor duruma sokuyor. Allah göstermesin çalışmalar sırasında birine bir zarar gelecek diye çok tedirgin oluyoruz. Bizler çalışırken baret takıyoruz ki herhangi bir tehlikeye maruz kalmayalım. Çalışmaları yakından izlemek isteyen vatandaşlarımız lütfen bizlere yardımcı olun, biraz uzaktan izleyin. Sizler inşaat alanından ne kadar uzakta seyretseniz, bizler de o kadar hızlı bir şekilde çalışmalarımızı yapma fırsatı bulacağız. Allah’ın izniyle çok tecrübeli ekibimizle kısa zamanda bu çalışmaları bitireceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç