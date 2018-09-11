Kaymakam Kırlı veda etti

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili görevinde üç yılını tamamlayarak tayini Yalova'nın Çınarcık ilçesine çıkan Soner Kırlı için bir veda yemeği düzenlendi.

Son kararnameyle Yalova'nın Çınarcık ilçesine atanan Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı için verilen veda yemeğinde duygulu anlar yaşandı. İlçede görev yaptığı süre içerisinde Malazgirt'te yaşayan yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan Kaymakam Kırlı, alışılagelmiş idarecilik anlayışını yeni bir boyut katmış ve herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışı sergilemişti. Uzlaşmacı ve barıştan yana yapısıyla dikkat çeken Kaymakam Kırlı veda konuşması yaparken duygulandığı gözlerden kaçmadı.

“İlçede yaşayan vatandaşlarımız artık çok huzurlu”

Malazgirt Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Cahit Arif İnan ve kaymakamlık personeli tarafından organize edilen veda yemeğinde konuşan Kaymakam Kırlı, “Tabi zaman su gibi akıp geçiyor. 2015 Temmuz 23'de buraya kaymakam olarak atandım. Tabi o dönemleri Malazgirtliler çok yakinen bilirler. Geldiğimiz dönem ülkemiz açısından gerçekten kritik, hendeklerin kazıldığı, bombaların patladığı, vatandaşlarımızın akşam karanlığı olmadan evlerine çekildiği, esnafların kepenk kapattığı, terör örgütlerinin baskısıyla haftada belli günler esnaflarımızın iş yapamadığı kepenk kapattığı günlerde biz buradaki görevimize başladık. Çok değerli Malazgirt halkı inanın sizlerden ayrılacağım için çok üzgünün. Bu ilçeye kaymakam olarak atandığım ilk günlerde, çok değerli Jandarma Komutanımız Binbaşı Arslan Kulaksız'ı kaybetmenin üzüntüsüyle göreve başlamıştık. Ben bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi o günleri mesai arkadaşlarımızla köy muhtarlarımızla ve mahalle muhtarlarımızla, ileri gelenlerimizle aştık, Allah'ın izniyle ilçemizi bugüne kadar getirdik. Geriye dönüp baktığımızda Malazgirt ilçemizin hem fiziksel hem de ruhsal olarak sorunlarını çözdüğümüze inanıyorum. Artık vatandaşlarımız kardeşlerimiz, dışarıdan gelen öğretmenlerimiz, memurlarımız beşte evlerine girmiyor. Gece bire ikiye kadar Ramazan aylarında olsun, normal zamanlarda olsun güvenlikli bir şekilde başlarına bir şey gelecek kaygısı olmadan bu ilçemizde gezip dolaşabiliyorlar. Esnaflarımız gecenin geç vakitlerine kadar dükkânlarını açık tutabiliyorlar. İlçede yaşayan vatandaşlarımız artık çok huzurlu“ dedi.

“Hakkınızı helal edin”

Üç yıl zarfında acı ve tatlı günleri olduğu halde kimseye kızgın ve dargın olmadığını dile getiren Kaymakam Kırlı, “Burada olan ve olamayan tüm hemşerilerime hakkım helal olsun. İstemeyerek bile olsa kalbini kırdığımız arkadaşımız varsa bile onlarda haklarını helal etsinler. Bunu bilmenizi isterim, ben hangi ilçede görev yapsam bile Malazgirt'ten gelen herkese kapım sonuna kadar açık olacaktır. Görev için gideceğim Yalova'nın Çınarcık ilçesinde Muşlu Vartolu, Bulanıklı ve Malazgirtli kardeşlerimin ilçede iş yerlerinin olduğunu duydum. Buda benim çok hoşuma gitti. Siz değerli Malazgirtli kardeşlerim her daim görev yaptığımız ilçemize gelebilirler. Sizleri orda misafir etmekten dolayı çok mutluluk duyacağımız belirtmek isterim. Burada bulunan ve bulunmayan tüm arkadaşlarıma, tüm kardeşlerime böyle bir gecede beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Üç yıl izin yapmadan görev yaptım”

Konuşmasını eşi Sevil Kırlı'ya teşekkür ederek devam eden Kaymakam Kırlı, “Kaymakamlık yaptığım süre içerisinde bana en büyük desteği veren eşim Sevil Kırlı'ya çok teşekkür ediyorum. Bana evliğimiz boyunca her daim destek oldu. İlçemize gelen tüm misafirlerimi evimizde konut etti. Devlet memuru olduğu halde hiç izin kullanmadan hep yanımda durdu. O yüzden sevgili eşim Sevil Kırlı çok teşekkürler iyi ki hayatımda varsın. Bu ilçeye geldiğimiz günden beri daire arkadaşlarım çok iyi bilir neredeyse hiç izin yapmadım. Sadece talihsiz bir kaza sonucu yaklaşık 45 gün kaymakamlık konutuna gidememiştim. Valimiz bana sen istersen izine ayrıl senin yerine birini geçici olarak görevlendirelim dedi, ben kabul etmedim. Yaralı halde evimde dinlendiğim sırda bile hem Malazgirt belediyesi hem de Malazgirt kaymakamlığı işlerini yürüttüm. Vakıf müdürüm ve diğer kurum müdürlerim şahittirler. Birçok karara evimde imza attım. Ne ben nede eşim izin kullanmadan görevimize devam ettik” dedi.

“Tarihi ilçede milyonluk projeleri hayata geçirdik”

Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Tarihi Milli Parkı hayata geçirdiklerini belirten Kaymakam Kırlı, ”İlçemizde yıllardır yapılamayan ve alt yapı ve içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları hayata geçirdik. Yıllar önce su şebekesi olarak döşenen aspest borular tümüyle yenilemeye başladık, yerine HDPE 100 (Polietilen) borular döşemeye başladık. Bu çalışmalar bittiği zaman ilçemiz çok modern bir görünüme kavuşacak. Hafta sonu tatili demeden çalışmalarımızı yerinde incelemeye devam ettik. İlçemizin birçok caddesinde alp yapı ve kanalizasyon çalışmalarını bitirdik. Tarihi ilçemizi sıcak asfalt ile buluşturduk. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlar kurlu ile Tarihi Milli Parkı hayata geçirdik. Tarihi Milli Parkımız bittiği zaman tüm vatandaşlarımız yılın 365 günü piknik alanları Sultan Alparslan namazgâhı, kafeteryalar, çay bahçelerini kullanabilecek” dedi.

Kaymakam Kırlı yemeğe katılan herkes ile tek tek tokalaşarak vedalaştı. Malazgirt Kaymakamlığı tarafında organize edilen ve Kaymakam Soner Kırlı'ya çeşitli hediyelerin verildiği veda yemeğine, Malazgirt Garnizon Komutan Vekili, İlçe Emniyet Müdürü İlker Eşki, Ak Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, CHP İlçe Başkanı Mevlüt Güvenir, MHP İlçe Başkanı Yıldırım Tutar, STK temsilcileri, muhtarlar ilçedeki kamu kurum kuruluş temsilcileri ve çok sayıda seveni katıldı.