Kaymakam Kırlı’dan Eda’ya yardım eli

Ramazan ayı içerisinde ev ziyaretleri yaptığı sırada 15 yaşındaki kızın gözlerinin şaşılık yüzünden görmediğini öğrenen Kaymakam Kırlı, gerekli nakdi yardımı yapacağının sözünü verdi. Küçük kızın ekonomik durumu iyi olmayan ailesi, yeşil kartlı olmalarına rağmen ek masraflar nedeniyle ameliyat yaptıramadıklarını anlatan Eda’nın annesi, tek dileğinin kızının bir an önce ameliyat olup sağlığına kavuşması olduğunu belirtti.

Zeki bir öğrenci olan fakat iki gözünde de ileri derecede şaşılık olduğu için okulda ve yolda yürümekte zorlanan Eda Doğan, yeniden sağlığına kavuşacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

“Tek dileğim ünlü bir şair olmak”

Duygularını anlatmakta zorlanan Eda Doğan, “Ben okumayı çok seviyorum. Tek dileğim ünlü bir şair olmaktı. Fakat gözlerimdeki ileri derecedeki şaşılık yüzünden göremiyorum. Aynı sırada oturduğum arkadaşımı görmekte zorlanıyorum. Öğretmenlerimi göremiyorum. Okula gidip gelemiyorum. Çok istememe rağmen sekizinci sınıfta okula hiç gitmedim. Arkadaşlarım ve öğretmenlerim bana çok yardımcı oluyorlar. Öğretmenlerim bizim eve gelip bana ders vermeye çalışıyorlar. Sadece sınavdan sınava gidiyorum. Bugün kaymakamız buraya geldi. Durumu anlattım. Bana yardım edeceğinin sözünü verdi. Benim büyük ablamın gözleri de aynı benim gibiydi. Ablam İstanbul’da özel bir hastanede ameliyat oldu ve iyileşti. Allah kaymakamımızdan ve eşinden razı olsun. Sayelerinde artık benimde gözlerim görecek. Gözlerim iyileşir iyileşmez ilk şiirimi kaymakamız için yazacağım” dedi.

15 yaşındaki Eda’nın durumunu tesadüfen öğrenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ise, ameliyat için gerekli tüm yardımları yapacağını söyleyerek, “Yeter ki kızımız iyileşsin, gözlerine kavuşsun. Bu mübarek Ramazan ayında ev ziyaretleri yaptığımız sırada bu güzel kızımızın durumu kendi ağzından dinledik. Çok üzüldük. Maddi imkânsızlıktan dolayı bir türlü gözlerinin iyileşmesi için gerekli parayı bulamamışlar. Bizler devletimizin imkânlarını bu tür vatandaşlarımız için seferber etmek için görev yapıyoruz. Eda kızımızın iyileşmesi için Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı Müdürümüz Yakup Bozkurt’a gerekli talimatları verdim. Ramazan Bayramı sonrası kızımızı ameliyat olması için İstanbul’da özel bir hastaneye göndereceğiz. Kızımız inşallah bu ameliyat sonrası sağlığına kavuşacak ve tüm arkadaşları gibi rahat rahat okuluna gidip gelecek” ifadelerini kullandı.