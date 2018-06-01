Kaymakam Kırlı’dan ev ziyaretleri

Kaymakam Kırlı, Ramazan ayı boyunca ilçe merkezinde yardıma muhtaç ve dar gelirli aileleri ziyaret etmeye devam ediyor. Ramazan ayı içinde ilçe merkezinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yetkililerinin önceden tespit ettiği 5 aileyi ziyaret eden Kaymakam Kırlı ve eşi Sevil Kırlı, Ramazan ayı boyunca fırsat buldukça ilçe merkezinde yardıma muhtaç ve dar gelirli aileleri ziyaret edeceklerini söylediler. Kaymakam Soner Kırlı ve eşi Sevil Kırlı ile Vakıf Müdürü Yakup Bozkurt, Mengüçgazi Mahallesi’nde yaşayan 3 dar gelirli aileyi ziyaret etti. Ailelerin yaşadığı evleri yerinde görüp inceleyen Kırlı, evlerin yeniden onarılması için gerekli talimatları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt’a verdi.

Yıkık ve harabe evlerde yaşayan aileler, evlerinin yeniden onarılacağını duyunca büyük sevinç yaşadılar. Dar gelirli aileler, "İlçe kaymakamımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Kimsemiz yok. Sadece devletimiz ve kaymakamımız var. Devletimizden ve kaymakamımızdan Allah binlerce kez razı olsun. Burada yaşam mücadelesi veriyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, bizlere her zaman yardımcı oluyor. İlçe kaymakamız sayesinde yaşadığımız evimiz yeniden onarılacağı için çok mutluyuz. Allah devletimizden razı olsun. Bu mübarek günlerde ilçe kaymakamımız bizim yüzümüzü güldürdü. Allah’ta onu ve devletimizin her daim yüzünü güldürsün" dediler.

Bugüne kadar görev yaptığı tüm ilçelerde ilk hedefinin hep vatandaşların huzurlu ve rahat bir yaşam sürmesine yardımcı olmak olduğunu ifade eden Kaymakam Kırlı, "Biz devlet yetkilileri olarak öncelikli hedefimiz her zaman vatandaşımız olmuştur. Geldiğim ilçelerde de bu tür ev ziyaretlerine her daim önem verdim. Bu şirin ve tarihi ilçemizde de bu uygulamaları devam ettiriyoruz. Burada da vatandaşlarımızın refahı ve huzuru için devletimizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Ramazan ayı birlik beraberlik ve kaynaşma ayıdır. Bu ayda tek dileğimiz vatandaşlarımızın boğazından sıcak bir çorba geçmesidir. Kaymakamlık makamı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı toplantı salonumuzda yaptığımız toplantılarımızda binlerce kişiyle birebir görüşme fırsatı bulduk. Bu ailelerin bir de bakmakla yükümlü oldukları aileleri var. Bizler devletimizi temsil ediyoruz. Devletimizin verdiği yardımları sizlere ulaştırmakla mükellefiz. Bu tür ev ziyaretlerini fırsat buldukça devam ettireceğiz" diye konuştu.

İlçedeki dar gelirli vatandaşları gün boyunca ziyaret eden Kaymakam Soner Kırlı ve eşi Sevil Kırlı, gittikleri tüm evlere hem Ramazan kolileri hem de tüm çocuklara oyuncaklar dağıttılar.