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16 Mayıs 2018 09:33

Kaymakam Kırlı’dan öğrencilere ‘geçmiş olsun’ ziyareti

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve eşi Sevil Kırlı, geçtiğimiz günlerde meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğrencilere ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Kırlı’dan öğrencilere ‘geçmiş olsun’ ziyareti

16 Mayıs 2018 09:33


Malazgirt ilçesinde taşımalı eğitim kapsamında Aşağıkıcık köyü öğrencilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu yaralanan 13 öğrencinin hem durumunu öğrenmek hem de ailelerine ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulunmak için Kaymakam Kırlı ve beraberindeki eşi Sevil Kırlı, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ali Karaoğlan, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Aşağıkıcık köyüne gittiler. Kaymakam Kırlı, kazada yaralanan öğrencilerin sağlık durumunun iyiye gittiğini söyledi. Bulanık Devlet Hastanesinde tedavi gören bir öğrencinin kaldığını ifade eden Kırlı, “Çok şükür öğrencilerimizin durumları çok iyiye gidiyor. Üzerlerindeki kaza psikolojisini silsinler diye, okudukları okullardaki öğretmenleri ile birlikte köylerine gelip ziyaret ettik. Öğrencilerimize talihsiz kazayı unutturmak için, onlara moral vermek için yaşadıkları köylerine geldik. Şu an bir kızımız evinde yatakta tedavi görüyor. Bu kızımızın vücudunda küçük çapta kırıklar olduğunu bizlere bildirdiler. Bu kızımız yaklaşık 1,5 ay sonra ayağa kalkacak ve tekrar eski sağlığına kavuşacaktır. Hastanede sadece bir yaralı öğrencimiz var, o da en kısa zamanda hastaneden taburcu olup evine getirilecektir” diye konuştu.


Kaza yapan öğrenciler, öğretmenlerini köylerinde görünce çok sevindiler. Kazazede öğrenciler, öğretmenlerine sarılarak hasret giderdiler. Öğrencilerin aileleri ise, kaymakamın yaptığı ziyaretten mutlu olduklarını ifade ederek, “Kazayı ilk duyduğu günden beri çocuklarımızla kendi evladı gibi ilgilenmesi bizleri hayli mutlu etti. Bugünde köyümüze gelerek bizlere geçmiş olsun ziyaretleri yapmaları, bizleri çok sevindirdi” diye konuştular.




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