Kaymakam Kırlı’dan şehit ailelerine ziyaret

Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı ve Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Seyfettin Koç, Adaksu köyündeki iki şehit ailesini ziyaret etti. İlk önce 1992 yılında şehit olan Er Mehmet Zeki Özsubaşı’nın ağabeyi Mümin Özsubaşı’yı ziyaret eden Kaymakam Kırlı, daha sonra 2007 yılında şehit olan Selçuk Yabansu’nun annesi ve abisi Şerafettin Yabansu’yu ziyaret etti.

Mümin Özsubaşı, kendilerini unutmayıp ziyaretlerine gelen Kaymakam Kırlı ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, "Kardeşim 1992 yılında şehit olmuştu. Bundan önceki kaymakamlarımız da bizleri her zaman arayıp soruyordu. Bugün de kaymakamımız beraberindeki heyetle evimizi ziyaret ederek bizleri çok mutlu etti. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Malazgirt ve Çanakkale başta olmak üzere tüm şehitlere Allah’tan rahmet dileyen Kaymakam Kırlı, “Öncelikle tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Değerli şehit annelerimiz, bize şehidimizin birer emanetsiniz ve biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Bugün Anneler Günü, biz de bu anlamlı günün anısına şehit evladınızın yerine sizin ellerinizden öpmeye geldik. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız" dedi.