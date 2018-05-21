Kaymakam Kırlı’dan sürpriz iftar ziyareti

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Vekili Soner Kırlı ve eşi Sevil Kırlı, iftarda kimsesiz ve yaşlı vatandaşların evlerine hazırladıkları kumanyalar ile çat kapı ziyaret ederek, birlikte iftar açıyorlar. Kaymakam Kırlı, Ramazan ayı içinde kimsesi olmayan Nigar Alıç’ı eşi Sevil Kırlı’nın evinde hazırladığı iftar yemeği ile ziyaret ederek birlikte iftar açtılar.

Kaymakam Kırlı, Ramazan ayı boyunca iftar saatinde ilçemizde farklı mahallelerde dul, yetim, kimsesiz, yalnız yaşayan, hasta ve mağdur aileleri çat kapı ziyaret edeceklerini söyledi. Konuk oldukları ev sakinleriyle iftar sofrasına oturarak birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirdiklerini vurgulayan Kaymakam Kırlı, “Ramazan ayı boyunca ailelerimize çat kapı ziyaretler yapacağız. Bugün ilk ziyaretimizi kimsesi olmayan ve evinde yalnız yaşayan Nigar Alıç’ı ziyaret ettik. Eşimin, evimizde iftarımızı açalım diye yaptığı yemekleri kimsesi olmayan yaşlı vatandaşlarımız ile paylaşmak istedik. Bu ailemize hem kaymakamlık hem de vakıf olarak gerekli tüm yardımları yapıyoruz. Elbette ki bu ailemizin evinde pişen bir tas sıcak yemeği var. Bunu niye yapıyoruz, çünkü Ramazan demek birlik beraberlik demek. Biz bir sürpriz yapalım ve gittiğimiz yerlere, birlikte soframızı paylaşalım istiyoruz. Dertleşelim, sohbet edelim, birliğimizi beraberliğimizi güçlendirelim diye bugün bu aileye ziyarete geldik” ifadelerini kullandı.

“Çok şükür kaymakam evladım var”

Kaymakam Kırlı ve ekibini iftar sofrasında konuk eden 75 yaşındaki Nigar Alıç ise, büyük şaşkınlık yaşadığını belirterek, “Çok şaşırdım ve çok mutluyum. Soframıza misafir olduğu için kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum. Eşi ile birlikte evlerinde yaptıkları iftarlık yemekleri getirmişler. Birlikte oturduk iftar açtık. Zaten kaymakamlık olarak her zaman hem maddi hem de manevi yardım ediyorlar. Bugün beni ziyaret etmeleri, benim için dünyalara bedel. Çok şükür kaymakam evladım var” diye konuştu.