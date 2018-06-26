Kaymakam Kırlı’dan ’taziye’ mesajı

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Muş Valisi Aziz Yıldırım’a ve tüm yakınlarına başsağlığı diledi. Kaymakam Kırlı mesajında, “Valimiz Aziz Yıldırım’ın eşi kıymetli büyüğümüz Selma Yıldırım hanımefendinin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Malazgirt halkı olarak çok üzgünüz. Rabbim taksiratını affetsin. Kıymetli hanımefendiye Allah’tan rahmet, Valimiz Aziz Yıldırım başta olmak üzere tüm sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah mekânını cennet eylesin” dedi.