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26 Haziran 2018 17:40

Kaymakam Kırlı’dan ’taziye’ mesajı

Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Muş Valisi Aziz Yıldırım’ın eşi Selma Yıldırım için taziye mesajı yayınladı.

Kaymakam Kırlı’dan ’taziye’ mesajı

26 Haziran 2018 17:40


Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Muş Valisi Aziz Yıldırım’a ve tüm yakınlarına başsağlığı diledi. Kaymakam Kırlı mesajında, “Valimiz Aziz Yıldırım’ın eşi kıymetli büyüğümüz Selma Yıldırım hanımefendinin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Malazgirt halkı olarak çok üzgünüz. Rabbim taksiratını affetsin. Kıymetli hanımefendiye Allah’tan rahmet, Valimiz Aziz Yıldırım başta olmak üzere tüm sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah mekânını cennet eylesin” dedi.




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