Kaymakam Kırlı’dan teşekkür mesajı

MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, düzenlenen mitinge halkın yoğun ilgi göstermesinden dolayı bir teşekkür mesajı yayınladı.

Kaymakam Kırlı, “Teröre Lanet, Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik” mitingini düzenlemenin gururu ve mutluğunu yaşadıklarını söyledi. Kırlı, “Son günlerde şiddetini her geçen gün artıran hain terör saldırılarını lanetliyor; yüzyıllarca üzerinde birlikte kardeşçe yaşadığımız topraklarımıza, birlikte yaşama isteğimize nifak tohumları ekmeye çalışanları kınıyoruz. Terör örgütü ve onun taşeronlarıyla içteki ve dıştaki destekçileri çok iyi bilmelidir ki, bu tür saldırılar birlik ve beraberliğimizi bozamayacaktır. Hiçbir inanç, masum canlara kıymaya izin vermez. Hiçbir maddi, manevi, siyasi amaç, öldürmek üzerine tasarlanamaz. Bunu yapan hiçbir düşünce, hiçbir insan, abat olmamış, olmayacaktır. Bu cinayetlerden ikbal umanlar, tarih önünde lanetlenmektedir. En büyük insan hakkı yaşam hakkıdır. Terörist eylemler, bu anlamda bir insanlık suçudur. Milletimiz yanlış yapanı hiçbir zaman affetmemiş, bundan sonra da affetmeyecektir. Ancak bu acıların ve gözyaşının dinmesi, yenilerinin yaşanmaması için terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Terör örgütlerine ve her türlü terör eylemine karşı tavizsiz bir mücadele yapılmalı, ülkenin birlik ve beraberliğini, kardeşliğimizi hedef alan bu saldırılara fırsat verilmemelidir. Terör olaylarına karşı milletçe verilecek en güzel cevap; birlik ruhu içerisinde, ortak akılla, aklıselime dayalı olarak teröre, terör örgütlerine, terörü besleyen ve yönlendiren kirli odaklara karşı yekvücut olduğumuzu göstermektir. Soğukkanlı değerlendirme, ortak akıl ve feraseti hâkim kılmak suretiyle, millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ülkemize ve geleceğimize yönelik oyunları bozma tutumumuzu kararlılıkla devam ettirmeliyiz. Oynanan kirli oyunu bozacak güçte ve dirayette olduğumuzu göstermeliyiz. Terörden dolayı, Türkiye’nin herhangi bir yerinde tek bir vatandaşımıza dahi zarar gelmeyene kadar milletçe tek vücut olmalı ve terörü oluşturan tüm faktörlere karşı ortak bilinçle hareket etmeliyiz. ‘Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik’ mitingimize katılan yediden yetmişe herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Bu güzel mitingi organize eden başta Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarımıza, AK Parti İlçe Başkanı ve teşkilatına ve gençlik kollarına, askerimize, polisimize, ilçemizde görev yapan korucularımıza, ellerinde bayraklarıyla katılan tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.