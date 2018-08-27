Kaymakam Kırlı’dan teşekkür mesajı

yıldönümü kutlamaları dolayısıyla yapılan etkinliklere katılan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, yayınladığı mesajda, Anadolu kapılarının tüm Türklere ve İslam âlemine açıldığı 26 Ağustos 1071’de Sultan Alparslan komutasındaki Türk ordusunun kendisinden sayıca ve silah gücü bakımından üstün olan Bizans ordusunu destansı bir şekilde mağlup ettiği şanlı zaferin 947. yıldönümü etkinliklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile coşku içinde kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Soner Kırlı, “Bu yıl çeşitli etkinliklerle kutladığımız Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü etkinliklerine teşrifleriyle bizleri onurlandıran Türkiye ve İslam coğrafyası lideri Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmaz üzere Meclis Başkanımız Binalı Yıldırım’a, MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye, Okçular Vakfı Mütevelli üyesi Necmettin Bilal Erdoğan’a, Okçular Vakfı Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Başdanışmanı Haydar Ali Yıldız’a, Bakanlar ile Bakan yardımcılarımıza, Valimiz Aziz Yıldırım ve tüm valilerimize, tüm askeri ve emniyet erkânımıza, değerli bürokratlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, Okçular Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Avni Önder’e, fedakar polisimiz ve askerlerimize, tüm kamu kurum amirlerimize, mesai arkadaşlarıma, iş adamlarımıza, basın mensubu arkadaşlarımıza, Okçular Vakfı çalışanlarımıza, Tarihi Milli Park alanında gece gündüz çalışan kardeşlerimize ve başkanımızın çağrısı üzerine 26 Ağustos Malazgirt Zaferi’nin 947. yıldönümü kutlama etkinliklerine Türkiye’nin dört bir tarafından ilçemize gelerek katılan vatandaşlarımıza, yoğun katılım sağlayan Malazgirtli vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım. Bu yıl burada halkımızın; birlik ve beraberlik ruhu içerisinde, geleceğe birlikte yürüdüğünü ve yürüyeceğinin mesajını en güzel şekilde verdiğine inanıyorum. Bu duygu ve düşünceler içerisinde bizlere bu toprakların kapılarını açan Sultan Alparslan ve kutlu askerlerini, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm halkımızın Malazgirt Zaferi’ni kutluyorum" dedi.