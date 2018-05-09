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09 Mayıs 2018 12:43

Kaymakam Kırlı’dan yaralı öğrencilere ziyaret

Muş’un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Malazgirt Devlet Hastanesinde tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

Kaymakam Kırlı’dan yaralı öğrencilere ziyaret

09 Mayıs 2018 12:43


Dün Konukkuran beldesi yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında sürücü İhsan Eke’nin hayatını kaybederken, 13 öğrenci ise yaralanmıştı. Yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulunan Kırlı, Eke’nin ailesine de başsağlığında bulundu. Kazadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Kaymakam Kırlı, “İlçemiz Yukarı Kıçık köyü öğrencilerini taşıyan servis minibüsü dün akşama doğru talihsiz bir kaza geçirmiş ve bu talihsiz kazada bir vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 13 öğrencimiz de yaralanmıştı. Talihsiz kazada servis şoförlüğü yapan İhsan Eke maalesef hayatını kaybetti ve 13 öğrencimiz de yaralandı. Talihsiz kazada yaşamını yitiren vatandaşımız İhsan Eke’nin kaderli ailesine baş sağlığı dileğinde bulunuyorum. Allah rahmet etsin. Talihsiz kazada yaralanan öğrencilerimizin durumu çok şükür iyi. Başta vefat eden servis şoförü kardeşimiz İhsan Eke olmak üzere, talisiz kazada yaralanan öğrencilerimizin ailelerine çok geçmiş olsun diliyoruz. Yüce Mevlam bir daha böyle talihsiz kazaları yaşatmasın” dedi.




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