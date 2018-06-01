Kaymakam Kırlı’nın ev ziyaretleri devam ediyor

Malazgirt Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ile birlikte ilçeye bağlı köylerdeki yardıma muhtaç aileleri evlerinde ziyaret ederek ailelerin durumları hakkında bilgi alıp aile fertleri ile sohbet ederek sorun ve sıkıntıları dinleyerek hazırladıkları gıda kolilerini teslim ettiler. Kaymakam Kırlı’nın ilk durağı Beşçatak köyünde Gürpınar ve Demir ailesini ziyaret etti. Sosyal devlet anlayışı içerisinde vatandaşların yanlarında olduklarını göstermek adına bu köy ziyaretlerini sık sık yaptıklarını belirten Kaymakam Kırlı, “Ramazan ayı içerinde köy ziyaretlerimize daha çok ağırlık vermeye çalışıyoruz. Tek dileğimiz Ramazan ayı içerisinde her evde sıcak bir çorbanın kaynamasını sağlamak. Ramazan ayı birlik beraberlik ve kardeşlik ayıdır. Bizlerde bu kardeşlik ayında gidip köylü kardeşlerimizin sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Devletimiz imkânlarını ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sunmak bizlerin görevi. Onların sorunlarının dinliyoruz. Sorunların çözümü noktasında yardımcı oluyoruz. Gerek yaşlı ve gerekse yardıma muhtaç ailelerimizin daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Evleri ziyaret etmemizin tek sebebi, ailelerin yaşadığı sorun ve sıkıntıları yerinde görüp incelemektir" dedi.

Kaymakam Kırlı ve ekibinin ikinci durağı Aynalıhoca köyü oldu. Bu köyde de Eren ve Ertan ailelerini ziyaret etti. Aynalıhoca köyü sakinlerinin Kaymakam Kırlı ve ekibine yoğun ilgi gösterdi. Köylülerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kaymakam Kırlı, köydeki çocuklara oyuncak dağıtarak onlar ile uzun uzun sohbet etti.