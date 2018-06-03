Kaymakam Kırlı’nın köy ziyaretleri devam ediyor

Malazgirt Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yakup Bozkurt ile birlikte ilçeye bağlı köylerdeki yardıma muhtaç aileleri evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. Kaymakam Kırlı, ilk olarak Oda köyde 3 yardıma muhtaç aileyi ziyaret etti. Kaymakam Kırlı, Oda köyünde ayrıca İzmir’de kanser hastalığından vefat eden yeni evli bir gelinin taziyesine de katıldı. Acılı aileye taziye dileklerini ileten Kaymakam Kırlı ve beraberindeki heyet, daha sonra Karaali köyüne geçti.

Karaali köyünde yaklaşık yedi aileyi ziyaret eden Kaymakam Kırlı, tek amacının Ramazan ayında vatandaşın boğazından sıcak bir çorba geçmesine vesile olmak olduğunu söyledi. Kaymakam Kırlı, “Kaymakam olduğum günden beri her zaman köy ziyaretlerine çok önem veriyorum. Ramazan ayı içerinde köy ziyaretlerimize daha çok ağırlık vermeye çalışıyoruz. Tek dileğimiz, Ramazan ayı içerisinde her evde sıcak bir çorbanın kaynamasını sağlamak. Devletimizin imkânlarını ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sunmak bizim görevimizdir. Onların sorunlarının dinliyoruz. Sorunlarının çözümü noktasında yardımcı oluyoruz. Gerek yaşlı ve gerekse yardıma muhtaç ailelerimizin daima yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.