Kaymakam Uzan, Bilican Spor Kulübünü kabul etti

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Bilican Spor Kulübü yönetimini makamında kabul etti.

Bulanık Bilican Spor Kulübü Başkanı Kemal Muhtaroğlu, yöneticilerden Galip Kılınç ve kulüp futbolcuları, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret etti. Yöneticiler, adının yazılı olduğu Bilican Spor formasını Kaymakam Uzan'a hediye etti.

Başkan Muhtaroğlu, Bilican Spor Kulübü olarak önümüzdeki günlerde Bölgesel Amatör Ligi'ne katılacaklarını, 13 Ekim'de de maçlarını başlayacağını söyledi. Farklı spor dallarında kurslar açacaklarını belirten Muhtaroğlu, “Basketbol, voleybol ve futbol alanlarında 14 - 18 yaş grubu sporculara yönelik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurslar açılarak gençlerimizi spora yönlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu konuda siz değerli yöneticilerimizden destek bekliyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Uzan ise, “Gençlerin spora yönlendirilmesinden dolayı spor kulübümüzü tebrik ediyorum. Biz de elimizden gelen her türlü maddi ve manevi desteği vermeye hazırız. Bulanık Belediyesi olarak kulübümüze iki takım forma hediye ediyoruz. Şehir stadyumunda var olan eksiklikleri gidermek için en kısa zamanda çalışmalar başlatacağız. Her şey gençlerimizin geleceği için. Geleceğimiz olan gençlerimizi terörün tuzağından, kötü alışkanlıklardan kurtarıp, onları sporun bir dalıyla buluşturmak, spora alıştırmak bizim için çok önemli. Bizler bu imkanları gençlerimiz ve çocuklarımız için hazırlıyoruz. Gençlerimiz boş zamanlarını kahvehanelerde ve kötü alışkanlıklar içinde geçirmektense gelsinler burada sportif ve sosyal imkânlarımızdan istifade etsinler” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Uzan, futbolculara formalarını takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.