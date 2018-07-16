Kaymakam Uzan çalışmaları denetledi

2 katlı yapılması planlanan merkezde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçici olarak belediye binasının alt katında hizmet veren sağlık çalışanları, beldeye kazandırılacak olan aile sağlık merkezi sayesinde daha iyi koşullarda mesleklerini icra edecekler.

Özel firma tarafından ihalesi alınan aile sağlık merkezi ve 112 acil servisi inşaat çalışmalarının titiz bir şekilde yürütülmesini isteyen Kaymakam Uzan, ekiplerden inşaat hakkında bilgi aldı. Beldeye kazandırılacak olan sağlık merkezinin büyük bir ihtiyaç olduğunu belirten Uzan, hayırlara vesile olmasını diledi.