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16 Temmuz 2018 12:29

Kaymakam Uzan çalışmaları denetledi

Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Erentepe Belde Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, beldedeki aile sağlık merkezi ve 112 acil servis binası inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Uzan çalışmaları denetledi

16 Temmuz 2018 12:29


2 katlı yapılması planlanan merkezde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçici olarak belediye binasının alt katında hizmet veren sağlık çalışanları, beldeye kazandırılacak olan aile sağlık merkezi sayesinde daha iyi koşullarda mesleklerini icra edecekler.


Özel firma tarafından ihalesi alınan aile sağlık merkezi ve 112 acil servisi inşaat çalışmalarının titiz bir şekilde yürütülmesini isteyen Kaymakam Uzan, ekiplerden inşaat hakkında bilgi aldı. Beldeye kazandırılacak olan sağlık merkezinin büyük bir ihtiyaç olduğunu belirten Uzan, hayırlara vesile olmasını diledi.




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