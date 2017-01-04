Kaymakam Uzan el sanatları kurslarını gezdi

Muş Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından düzenlenen el sanatları eğitim kurslarını gezdi.

İlçe Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Altaş, SYDV Müdürü Nazire Korkmaz ile birlikte SYDV tarafından açılan ve 55 kursiyerin eğitim gördüğü el sanatları kurslarını ziyaret eden Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı SYDV bünyesinde açılan 5 kursu gezen Kaymakam Uzan, kursiyerlerin sorunlarını dinledi.

Ürettikleri el ürünlerini satacak pazar bulamadıklarını belirten kursiyerler ise Kaymakam Uzan’dan kendilerine yardımcı olunmasını istedi.