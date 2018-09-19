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Kaymakam Uzan, okulları ziyaret etti

2019 yeni eğitim-öğretim yılının başlaması nedeniyle okulları ziyaret etti.


Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak ile birlikte Gazi İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle biraya geldi. Kaymakam Uzan, yeni eğitim-öğretim yıllarını tebrik ederek çocuklara başarılar diledi. Kaymakam Uzan, okulun ikinci ev olduğunu vurgulayarak birinci sınıf öğrencilerine alışmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Uzan, "Okulun ilk günü sendromunu atlattık. Arkadaşlarınıza öğretmenlerinize alışın. Okul sizler için yabancı bir yer değil ikinci eviniz. Hayatınızın bir parçası bu yüzden okulumuzu sahiplenelim. Burası sizin geleceğinizin olduğu yerdir okul, iyi bir şekilde değerlendirdiğinizde güzel bir yaşam sahip olacaksınız. Okuduğunuz zaman devlettin en büyük kademelerinde sizleri görmek istiyoruz. Bizler sizin başarınız için var gücümüzle çalışmanız için çaba sarf edeceğiz. Bizim çaba sarf etmemiz yetmiyor. Sizin de başarılı olmanız gerekir. Onun için iyi okuyun" dedi.


İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ve Milli Eğitim Şube Müdürlerinin eşlik ettikleri okul ziyaretlerinde çocuklara ikramlar bulunarak yakın ilgi gösterdiler. İlçe Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, “23 bin 500 öğrenci ve bin 350 öğretmen ile 2018-2019 yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi


Kaymakam Uzan, son olarak öğretmenler ile toplantı odasında bir araya gelerek hepinizi çok iyi yerlerde görmek istediğini, bu yüzden “okumayı, okulu sevelim” diyerek çocuklar ile vedalaşıp toplantı odasına geçti.

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