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27 Aralık 2016 18:33

Kaymakam Uzan Özel Harekat polisleriyle bir araya geldi

Kaymakam Uzan Özel Harekat polisleriyle bir araya geldi

27 Aralık 2016 18:33

Muş’un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Özel Harekat polisleriyle moral yemeğinde buluştu.
Özel Harekat Şube Müdürlüğü yemekhanesinde verilen akşam yemeğine Kaymakamı Hacı Arslan Uzan’ın yanı sıra İlçe Garnizon Komutanı Ömer Aktaş, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ve Özel Harekat polisleri katıldı. Moral yemeğinde konuşan Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, “Bu ülkede huzur sağlamak için gece gündüz çalışan siz değerli polislerimize büyük görevler düşüyor. Bu görevi en iyi şekilde ve büyük zorluklarla yürüten siz polislerimizin Allah yardımcısı olsun. Bu akşam yemeğinde hem sizinle tanışmak ve bir moral yemeği olmasını istedim. Vatan size minnettar, siz orada ülkenin bekası için terör örgütüyle savaşırken, Türk milletinin duası hep sizinle. Umarım bir an huzur ve güven ortamı sağlanır. Allah’ım yar ve yardımcınız olsun’’ dedi.
Program, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.



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