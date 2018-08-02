Kaymakam Uzan: "Terör örgütüne katılımı sıfıra indirdik"

Bulanık İlçe Güvenlik Kurulu Toplantısı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan başkanlığında İlçe Halk Kütüphanesi konferans salonunda yapıldı. Kaymakam Uzan, ilçedeki hayatın normale döndüğünü ve sağlanan huzur ortamıyla birlikte insanların gece geç saatlere kadar sokaklarda dolaştığını, belediyenin düzenlediği sosyal, kültürel etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğine işaret etti. Kaymakam Uzan, "Artık eski Bulanık yok. Bulanık terörden temizlenmiş bir ilçe oldu. 2016 sadece örgüte bir kişi katıldı. 2017 ve 2018’de terör örgütüne katılan hiçbir gencimiz yoktur. 2014 ve 2015’de gençlerimizi kandırıp dağa götürüyorlardı. Hepsi sizin ve bizim çocuklarımızdı. Biliyoruz ki eğitim hayatını sürdüremeyen gençlerimizin kaybı daha fazla. Burada emniyet, jandarma ve muhtarlar olarak bize düşen sorumluluğun farkında olup gereken hassasiyeti yerine getirelim. Bizimle işbirliği içinde olmanızı istiyorum. İlçemiz için huzur ve güvenliği sağlamak bizim elimizde" dedi.

İlçedeki alt yapı ve üst yapı çalışmaları hakkında bilgi veren Kaymakam Uzan, “Sorunumuz çok, bölgenin kronikleşmiş sorunları var. Sorunlara yaklaşım tarzımızla vatandaşlarımızı kırmadan çözüm bulmaya çalışıyoruz. Beldelerimizde vatandaşlarımız yolları kapatıyor. Biz de bunlara uygun bir dille yolun medeniyet olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun bilincinde olmak ve bunu arttırmak lazım. Önümüzde bir takvim var. Malazgirt’in yıldönümünde Cumhurbaşkanımız iştirak edecek. Bizler yine katılımcı olarak orada yer alıp kardeş ilçemize destek olalım. Sizlerden destek bekliyoruz. Bulanık’tan yoğun bir katılım bekliyoruz. Herkes görev ve sorumluluklarının bilincinde olmasını istiyoruz. Malazgirt’in öne çıkması ile ilçemizde hareketlenecek. Korsu Deresi’nin ihata duvarı çalışması devam ediyor. Mollakent köyü göleti ve söğütlü köyü göleti yapım çalışması hazır hale getiriliyor. Sokak sağlıklaştırılması gördüğünüz üzere hızlı ve güzel bir şekilde ilerliyor. Yürüyüş yolu ve bisiklet yolu yaparak deklarasyon yapıyoruz. Her türlü çalışmamız mülkiyet sahiplerinin karını da arttırıyoruz. Engelsiz yaşam akademisinin temeline başlayacağız. Bulanık’ın çehresini değiştirmek için uğraşıp çalışıyoruz. Altyapı çalışması sorunlu bir çalışmadır. Hiçbir belediye başkanı buna cesaret etmez. Çünkü görünen bir hizmet değildir. Tamamen yerin altına serveti gömüyorsunuz. Ama biz bu riskleri göze alıp vatandaşlarımızın rahatı için bu riskli çalışmaları başlattık. Kanalizasyon bağlantısını yapıyoruz. Bunu yaparken içme suyu ve elektrik kabloları kopuyor. Proje kapsamında 90 kilometre kanalizasyon, 4 kilometre yağmursuyu, 15 kilometre içme suyu yapılacak. Ana caddede isale hattını bitirmeye başladık. 400 iş günün de bu iş bitecek. Yıkmadan bir şey yapılmaz. Vatandaşımızın bunun farkında ve bilincinde olması lazım. Çalışmalar bittiğinde saniyede 100 litre Gümüşpınar’ın suyu Bulanık’a akacak. Kadastro 18. madde arazi uygulanma çalışmasını bitirdik. 40 dönüm araziyi belediyemize kazandırdık. Şehir yaşayan bir organizma olduğu için onun nefes alacağı yerler olmalı. Şehrin kentsel kimliğini korumak için projelerimizi geliştirip uyguluyoruz. Kent estetiğini koruma maddesi çıkardık. Herkes istediği gibi istediği bir inşaatı yapamayacaktır. Yapılar Kent Estetiğini Koruma Maddesi’ne uygun yapılmak zorundadır. Sizlerden beklentimiz şu vatandaşlarımıza yaşayacakları sıkıntılarını anlatın. Değerli arkadaşlar. Kimse inisiyatif almak istemiyor. Sorumluluk ve aidiyet düşüncesi olması lazım. Yük ve iş araçlarımızın hor kullandığı yol üzerinde cezai işlem uygulayalım. Biz hayata ideolojik bakmıyoruz. Biz bu coğrafyada bir değişim olmasını istiyoruz. Bu coğrafyayı terörden arındırmamız lazım. Bayrak tepesi projesi ile Bulanık’a kuş bakışı izleyenin. Bulanık ayaklarınızın altında mesire alanın çevirip seyir terası yolu, kamelyası, elektriği, ağaçlandırma, seyir tepesi garajı ile aile mekanı yapacağız” diye konuştu.

Daha sonra konuşma yapan Jandarma Komutanı Yüzbaşı İsmail Horzom ise “Göreve yeni başladım. Zaman içerisinde birbirimizi daha iyi yakın tanıyıp kucaklaşacağız. Yaptığımız her işi kanun kural içerisinde yapmaya hazırız. Günün 7/24 saat ben biz size, sizler de bize birbirimize bağlıyız. Her zaman yanınızda olmaya özen göstereceğiz. Kanun ve kuralları biz kurmuyoruz. Biz kanun ve kurallara uyuyoruz. Dün bir köyümüzde kavga oldu bir vatandaş vefat etti. Bilgisizlik ve kuralsızlıktan oluyor” şeklinde konuştu.

Emniyet Müdür Vekili Mustafa Daştan ise “Güvenlik tedbirlerini her zaman olduğu gibi şimdi de iyi denetlemeye çalışıyoruz. Çok şükür şu an büyük sorunlar yaşamıyoruz. Eğer gördüğünüz olumsuz durumlar olursa bizlere bildirin. Küçük yaşta ehliyetsiz araç kullananlar var. Bunların vebali düşünmek lazım tarla zamanı çocuklar traktör kullandırılıyor. Bunlara hassasiyet gösterin” dedi.