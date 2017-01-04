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04 Ocak 2017 13:26

Kaymakam Uzan vatandaşların sorunlarını dinledi

Kaymakam Uzan vatandaşların sorunlarını dinledi

04 Ocak 2017 13:26

Muş Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, ‘Halkla Buluşma Toplantısı’nda vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.
Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen ‘Halkla Buluşma Toplantısı’na Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Ömer Altaş, kurum amirleri, mahalle ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı. Burada vatandaşlarla birebir görüşen Kaymakam Uzan, vatandaşların sorunlarının çözülmesi ve taleplerin yerine getirilmesi hususunda kurum müdürlerine talimatlar verdi. Devletin insanlara hizmet etmek üzere kurulmuş bir organizasyon olduğunu belirten Uzan, devletin en önemli görevi vatandaşın ihtiyaçlarını, sorunlarını zamanında ve süratle gidermek olduğunu söyledi.
Vatandaşların işini kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirten Uzan, “Olabildiğince vatandaşlarımızın erişim imkanlarını kolaylaştırmak adına çalışıyoruz ve çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemizin bünyesinde olan eski araçları değiştirip yeni araçlar almak için bakanlıklar, kurumlar nezdinde girişimlerimiz var. İnşallah eski olan araçlarımızı değiştireceğiz. Yükümüz ağır. Belediyeden 24 milyon TL borç devraldık. Bir taraftan bu borçları eritmeye çalışacağız, bir yandan da hizmet edeceğiz” dedi.
Projelerle, hizmetlerle halkın gönlüne dokunacaklarının altını çizen Kaymakam Uzan, “Belediyemizin ve kaymakamlığımızın irtibat büroları, her zaman halka açık olacaktır. Her zaman vatandaşlarımız bizimle diyaloga geçebileceklerdir. Ben makamda oturmayı seven birisi değilim, sahada olmayı seviyorum ve çoğu zaman dışarıda sizinle birlikte olacağız” şeklinde konuştu.



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