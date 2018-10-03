Kaymakam Uzan, vatandaşlarla bir araya geldi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Yeni Mahalle'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara Bulanık Belediyesinin devam eden çalışmaları hakkında bilgi veren Kaymakam Uzan, altyapı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Uzan. “İlçemizde altyapı sorunu çözülmeden diğer sorunların çözülmesi mümkün değil. Göreve ilk başladığımızda vatandaşlarımızla yaptığımız istişarelerde, bizden altyapı sorununun çözümünü istiyordu. Şu an itibariyle altyapı çalışmalarımızın yüzde 50'si tamamlanmıştır. Altyapı, yol ve su sorunu ilçenin yıllardan beri devam eden en büyük sorunlarıdır. Sıkıntılı işler yapıyoruz. İnanın ilçemiz güzel olacaktır” dedi.

Halkın sorunlarını yerinde dinleme imkânı bulmak için bu tür toplantılara devam edeceğini söyleyen Uzan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“90 kilometre içme suyu hattı, 100 kilometre kanalizasyon hattı var. 4,5 kilometre yağmur suyu hattı ve 15 kilometre su isale hattı projelerimiz var. Yapılan projelerimizde işin yüzde 20'sindeyiz. Kış sezonuna kadar yüzde 50'sini bitireceğiz. İlçe merkezinin sıcak asfaltlanmasını 25 gün sonra başlatacağız. Çünkü esnaflarımız çok sıkıntı çekti. Sokak sağlıklaştırmalarını yapıyoruz. Az personelle çok iş yapıyoruz. Belediyenin araçlarını yeniledik. İlçemizde daha güzel hizmetler olacaktır inşallah.”

Vatandaşların sorun ve taleplerini de dinleyen Uzan, daha sonra buradan ayrıldı.