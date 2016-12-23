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23 Aralık 2016 15:45

Kaymakam Uzan’dan esnaf ziyareti

Kaymakam Uzan’dan esnaf ziyareti

23 Aralık 2016 15:45

MUŞ (İHA) – Muş’un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, ilçe esnafını ziyaret ederek, taleplerini dinledi.
Bir süre önce görevine başlayan Kaymakam Hacı Arslan Uzan, ilçe merkezi ile bağlı belde ve köylerin sorunlarını yerinde tespit etmek ve halkın sorunlarını dinlemek amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Yoğun ilgiyle karşılaşan Uzan, esnafı tek tek gezerek kendisini tanıttıktan sonra sorunları dinledi. Bulanık Belediyesi ve ilçe ile ilgili bütün sıkıntıları dinlemek istediğini esnafa söyleyen Kaymakam Uzan, halka hizmet etmek için elinden geleni yapacağını söyledi. Uzan, “Esnaflarımızı sürekli ziyaret ederek sorunlarını daha iyi tespit edebiliyoruz. Esnaflarımızın da sorunlarını dinleyip çözeceğiz. Bugünde ziyaretlerimizin bir yenisini daha gerçekleştirdik” dedi.
Ziyaretlerinin aralıklarla devam edeceğini aktaran Kaymakam Hacı Arslan Uzan, "Her fırsatta Bulanık esnafı ve halkıyla bir araya geleceğim. İlçenin gelişmesinde esnafların rolü büyük. Bunun için onları dinleyip görüş alışverişinde bulunmayı önemsiyorum” diye konuştu.
Esnaflar ise, yeni göreve başlayan Kaymakam Uzan’ın kendilerini ziyaret etmesinin sevindirici olduğunu belirterek, “Kaymakam Uzan bizi ziyaret ederek sorunlarımızı dinledi. Bu da biz esnafları sevindirdi” ifadelerini kullandı.



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