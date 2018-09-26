Kaymakam Uzan'dan “Halk” toplantısı

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ‘halk' toplantısı kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip sorunlarını dinledi.

Zafer Mahallesi Hanım Kültür Merkezinde yapılan halk toplantısına, mahalle muhtarı ile çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda konuşan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, 2017- 2018 yılında yaptıkları çalışmaları anlattı. Göreve geldiği gün verdikleri sözlerin arkasında durduklarını ve hedeflerine bir bir ilerlediklerinin altını çizen Uzan, "Toplanmamızın amacı, yaptığımız hizmetleri paylaşmaktan çok sizlerin eleştirilerini göz önünde bulundurarak ilçemizin sorunlarını paylaşıp ortak bir çözüm üretmektir" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana belediyenin yapmış olduğu çalışmaları özetleyerek halka anlatan Uzan, şeffaf belediyecilik ilkelerini esas alarak halkın vermiş olduğu destekle en iyi ve kaliteli hizmeti yapmaya devam edeceklerini söyledi. Uzan, "Kimlik ayrımı etmeden halka en iyi şekilde hizmet etmek bizim vicdani sorumluluğumuzun, vatandaşlarımıza karşı sevgi ve saygı anlayışımızın göstergesidir" diye konuştu.

Bulanık Belediyesinin 100 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Uzan, şöyle dedi:

“Bulanık Belediyesi olarak zor bir görev üstlenmişiz. Altyapı, yol ve su sorunu ilçenin yıllardan beri devam eden en büyük sorunlarıdır. Bugün bütün su depolarını bizzat inceledim ve klor seviyesine baktım, gayet temiz ve sağlıklıdır. Depolarımız hijyenik ve sağlıklıdır. Altyapı çalışmasından dolayı çeşitli yerlerde patlaklar meydana geliyor. Bu da var olan temiz suyumuzun çamurlu akmasına sebebiyet vermektedir.''

Halkın sorunlarını yerinde dinleme imkânı bulmak için mahallelerde ‘halk buluşması' adı altında toplantılar yapacaklarını belirten Uzan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Biz belediyeye kayyum olarak göreve geldiğimizde halkı ziyaret ettik. Bizden beklentiniz nedir? Diye sorduk. Vatandaşlarımız kanalizasyon ve altyapı çalışmalarını yapmamızı istediler. Biz de belediye olarak yüzde 50 hibe destekli projelerimizi sunduk ve ihaleye çıktı. İhale sürecinde bazı sıkıntılar oldu. Şu anda 51 milyona ihale ettik. Proje kapsamında yüzde 50 belediye marifeti ile ödenecek, yüzde 50'si İller Bankası hibe kapsamında ödenecektir. 90 kilometre içme suyu hattı, 100 kilometre kanalizasyon hattı var. 4,5 kilometre yağmur suyu hattı var ve 15 kilometre su isale hattı projelerimiz var. Yapılan projelerimizde işin yüzde 20'sindeyiz. Kış sezonuna kadar yüzde 50'sini bitireceğiz. Kar yağana kadar çalışmalara devam edeceğiz. Yoncalı düzünde elli dönüm arsa Bulanık Belediyesine tahsis ettik. Atık su arıtma tesisi kurmak istiyorum ve yanında güneş panelleri ile enerji üretimi projelerini hazırlayacağız. İlçe merkezinin sıcak asfaltlanmasını 25 gün sonra başlatacağız. Çünkü esnaflarımız çok sıkıntı çekti. Arkadaşlar, belediye olarak zor bir işe girdik biliyorum. Bu projeyi yıllara bölseydik, böyle sıkıntılar olmazdı. 100 yıllık kadim sorundu Bulanık'ın. İlçemizin yüzde 30'unda kanalizasyon vardı. Yüzde 70'inde fosseptik çukuru vardı. 100 yıldır kimse bu işi yapmamıştır. Hiçbir belediye başkanı seçim bahanesiyle böyle sorunlu bir işe girmezdi. Artık Bulanık ilçesinde yüz yıllık kadim projeyi bitireceğiz. Sıkıntılar ne olursa olsun. Saniyede 100 litre su gelecek ilçemize. Gelecek 59 yılda ilçede su sorunu olmayacak. Şehir merkezinde nüfusumuz yükseldi. En büyük sorunumuz Alparslan Barajı nedeniyle ilçe merkezine göç eden vatandaşlarımız imarlı bir şekilde yerleşmemiştir. İlçemizde mahallelerde açılmayan yol kalmadı. Şehir içinde yollar açtık. Adam gelmiş yolun üstüne ev yapmış. Gittim görüştüm yolları açtım. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bütün bu hizmetleri onun sayesinde yapıyoruz. Bütün çalışmaları ben kendim denetliyorum. Yıllardır milletin hakkını çalmışlar, ben buna göz yumamam. Pazar yeri, yaşam merkezi, parklar yaptık. Bütün bu işleri belediyenin öz malı ile yaptık. 15 tane personelli emekli ettim. Sokak sağlıklaştırmalarını yapıyorum. Az personelle çok iş yapıyoruz. Belediyenin araçlarını yeniledik. Bir kuka aracı bir milyondur. Ben bunu belediyeye kazandırdım. Beytülmale el uzatmak haramdır. Ben izne ayrıldığımda gözüm arkada kalıyor. Siz değerli halktan biraz daha sabırlı olmanızı istiyorum. Bu hizmetler bittiğinde şehrin altyapı ve su sorunu olmayacak. Cazibeli su getireceğiz. Pazar yeri kuracağız. Modern bir gençlik merkezini yapıyoruz. Yüksekokul açtık, doksan öğrencimiz var. Şehrimizde aydınlatmaları yaptık. Körsu kenarında bisiklet yolu yaptık. Bulanık Belediyesini aldığımızda borcu 26 milyondu. Personel paraları, vatandaşa olan borçlar ve kurumlara olan borçlardı. Şimdi ise borç stokunu erittik. Bir milyon 700 bin TL nakit para belediyemizin kasasında duruyor. Kamuya olan borçlarımızı yapılandırdık. Seçime kadar personelle olan borçları da ödeyeceğiz. Kayyumdan önce, kayyumdan sonra belediyeye gelen para aynıdır. Temel amacımız size hizmettir. Arkadaşlar belediyenin içine girdiğimizde her şeyi gördük. Özgürlükten, adaletten bahseden insanlar milletin borcunu vermemişler. Belediyenin bütün yerlerini peşkeş çekmişler. Adamına göre muamele yapmışlar. Gıda paketi olarak dağıtmışlar, ihale yok bir şey yok. Yakıt almışlar. Nereye gittiği, verdiği belli değil. Neden bunları anlatıyorum size daha önce yapılanları bilin. Çalmışlar, çocuklarımızı kandırıp dağa çıkarmışlar. Caminin yanında bulunan yeşil alanı adamlarına peşkeş çekmişler. Bu şehrin halkı bunu hak etmiyor. Belediyenin adı altında eğitim destek evi açmışlar. Burada çocukları kandırmışlar ve dağa çıkarmışlar. Ben burada olduğum ve bu görevi yönettiğim süre zarfında size belediyenin bütün yapılan çalışmalarını anlatacağım. Çünkü bu sizin hakkınız ben size hizmet etmekle mükellefim. Dertliyiz. Şehir sizin şehriniz, ben diyebilirim ben devlet memuruyum, süremi çeker giderim diyebilirim. Ama öyle değil kardeşim, biz dertli adamlarız. Bu coğrafyanın bir derdi var, o derdi ile ben dertlenmezsem, bu coğrafyada benim yaşamamın bir anlamı yoktur. Ben bu amcamla, teyzemle dertlenmeliyim. Bu şehir bunu hak etmiyor.”

Toplantı, soru cevap şeklinde son buldu.