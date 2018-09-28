Kaymakam Yalçın, yol ve altyapı çalışmalarını denetledi

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, ilçe merkezinde devam eden altyapı ve yol asfaltlama çalışmalarını denetleyerek, ilgi firma yetkililerinden bilgi aldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yalçın, Malazgirt ilçesine kararname ile kayyum olarak daha önce atanan Kaymakam Soner Kırlı'nın başladığı ve yarım kalan hizmetleri en kısa zaman içinde bitireceklerini söyledi. Tarihi ilçeye modern bir görünüm kazandıracak yeni hizmetler ve yeni projeler için elinden gelen tüm gayreti sarf edeceğini dile getiren Yalçın, "Malazgirt, kayyum ile birlikte ciddi bir değişim sürecine girilmiştir. Bizde gerek kaymakamlık olarak gerekte belediye başkan vekilliği olarak bu değişim süreci içinde yapılan ve yapımı devam eden altyapı ve üstyapı çalışmalarını en kısa zaman içinde bitirmek için tüm gayretlerimizi sarf edeceğiz. Tarihi ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız hiç merak etmesin, ilçemizde yapılan çalışmalar bittiği zaman, Malazgirt çok modern bir ilçe olacak. Bu büyük gayretlerle yapılan çalışmalar bittiği zaman tarihi ilçemizin çehresi değişecek" dedi.

Yalçın, ilçe merkezindekinde 15 Temmuz Kent Meydanı'nda ilçe esnafı ve yüklenici firma yetkilileri ile çay içerek kısa bir sohbet ederek, kış ayları gelmeden yapılan çalışmaların en kıza zamanda bitirilmesini istedi.