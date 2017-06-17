Kayseri’den Muş’a ’Gönül Köprüsü’

Programda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Geçtiğimiz yıl Türkiye’de hayatı zehir eden teröristlere biz hayatı zehir ettik" dedi.

’Gönül Köprüsü’ projesi kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Muş’a getirilen 2 tır yardım malzemesi, Muş Belediyesine teslim edildi. Törenin ardından Atatürk Parkı’nda iftar programı düzenlendi. Programda konuşan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise, atan kanıyla bıraktığı mirasın üzerinde olduklarını ifade ederek, "Atalarımızın kanıyla, canıyla bizlere bıraktığı bir mirasın üzerindeyiz. Bize de düşen dedemizin, atamızın bıraktıkları mirasa hep birlikte sahip çıkmaktır. Bize düşen, geçmişte yedi düvele karşı nasıl bir ve beraber olduysak, yine aynı birlik ve beraberlik içinde ülkemizi el ele korumak ve kollamaktır. Muş ve Kayseri bu vatanın iki parçası. Bir vücudun iki organı. Bu vücudun herhangi bir yerinde bir acı yaşansa bütün vücut bu acıyı hisseder. Muş Kayseri için ağlar, Kayseri Muş için ağlar. Kayseri’nin başarısına Muş sevinir, muşun başarılarına da Kayseri sevinir. Acımızı da, sevincimizi de paylaşmasını biliriz" dedi.

"Komşusu aç içen tok yatan bizden değildir"

Gelenekleriyle, inançlarıyla yaşayan ve bununla övünen bir millet olduklarını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, ’Komşusu aç içen tok yatan bizden değildir’ diyen bir peygamberin ümmeti olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Bu nedenle birlik ve beraberliklerini her zaman geliştirmeleri gerektiğini aktaran Özhaseki, AK Parti’nin 15 yıllık mücadele döneminde birçok alanda yenilikler yaptığını kaydetti. Ekonomik anlamda çöküntü yaşayan bir ülke devraldıklarını anımsatan Bakan Özhaseki, 15 yıllık sürede AK Parti’nin ekonomide, sağlıkta, ulaşımda şehircilikte başarılı olduğunu vurguladı. Yıllardır Türkiye’de kümelenen vesayet rejiminin çökertilmesinde de başarılı olduklarını belirten Özhaseki, "Geçtiğimiz yıl Türkiye’de hayatı zehir eden teröristlere biz hayatı zehir ettik. Açtıkları çukurlara onları doldurduk, paçavralarını onlara kefen yaptık ve toprağa gömdük. Her yerde huzur sağlandı. FETÖ terör belasını da defettik. 40 yıldır içimizdelerdi, hepimizi kandırmışlardı. ’Türkiye’ye dost yetiştiriyoruz’ diyorlardı. Geçen yıl o terör örgütünü de bitirdik toprağa gömdük. Şu anda Türkiye dışında Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunuyorlar. Onların da hakkından geliriz. DEAŞ’ın da üstesinden geldik. Bize karşı açılan ekonomik baskıları da yenerek geçtiğimiz son çeyrekte yüzde 5’lik büyüme yakaladık. Çünkü biz iyi niyetle çalışıyoruz. Eksiklerimiz olabilir. Hatalarımız olabilir ama asla kötü niyetimiz ve ihanetimiz olmaz" diye konuştu.

Bütün Türkiye’de AK Parti Genel Başkanlığı tarafından ’Gönül Köprüsü’ projesinin başlatıldığını kaydeden Bakan Özhaseki, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yatırımların önünü açacak faaliyetler yürüttüklerini vurguladı. Özhaseki, bu çalışmaların sonucunda bölgeye çok büyük yatırımların geleceğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Faaliyetlerle birlikte bölgeye çok büyük yatırımlar gelecek. İnsanlarımıza iş ve aş sağlayacağız. Kayseri’den Muş’un yolunu bilmeyen insanlar buraya geldiler. Bin koli getirdiler. Bunu kim yapar. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Melikgazi, Kocasinan, Talas belediye başkanlarımız buradalar. İl başkanımız, kadın kolları başkanlarımız burada. Sizlerle dost olmak için geldiler. Sizlerde bir adım atın Kayseri’ye gelin hepinizi misafir edelim, kapımız, gönlümüz, soframız sizlere açık. Buraya gelen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Ben bakan olduğum için geliyorum ama onlar Allah rızası için geliyorlar."

Yardımlaşma ve dayanışma içinde oldukça karşılarında kimsenin duramayacağını aktaran Özhaseki, kötünün karşısında dimdik durmaya, mazlumun yanında olmaya, elini öpüp duasını almaya gayret edeceklerini söyledi.

İftar programının ardından Bakan Özhaseki ve beraberindekiler özel uçakla Ankara’ya hareket etti. Programa Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Muş Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bitlis Milletvekili Vedat Demiröz, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve vatandaşlar katıldı.