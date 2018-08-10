Kayyum Çetin: “Artık terör merör bitti”

Artık terör merör bitti. Bizde vatandaşa hizmeti götürüyoruz” dedi.

Varto ilçesinin Çaylar, Üçbulak, Beşikkaya ve Eryurdu köyleri ile mezra yollarında sıcak asfalt yapımına başlandı. Beraberindeki İlçe jandarma Komutanı Binbaşı İsmail Terzi ile incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin, asfalt çalışmasını Çaylar köyü yolunda başlattıklarını belirterek, "Biliyorsunuz daha önce burası terörle anılıyordu. Artık terör denilen bir şey kalmadı. Devletimizin güçlü duruşu ile şu gördüğünüz karşı taraflar terör kamplarıydı. Burası en uzak köylerimiz. Devletimiz dünyanın yatırımını yapıyor. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Vatandaşımızı en güzel şartlarda devlet olarak yaşatmaya çalışacağız. Her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Devletimiz güçlü, vatandaşımız da bunu biliyor. Artık terör merör bitti. Bizde vatandaşa hizmeti götürüyoruz. Birçok Avrupa ülkesinde olmayan sıcak asfaltımızı en uzak köylerimize götürüyoruz” dedi.

“Önümüzdeki yıl Varto’nun hiçbir sorunu kalmayacak”

Kaymakam Çetin, ilk etapta 5 kilometre civarında sıcak asfalt yaptıklarını belirterek, “Bu sene sıcak asfaltımızı grup köyler olarak bilinen Çaylar, Üçbulak, Beşikkaya ve Eryurdu köyleri ile mezralarına yapmaya başladık. Vatandaşlarımız artık çamur olan yolda değil, ulaşımı daha rahat ve yaklaşık on santimetre kalınlığında dökülen sıcak asfaltta seyahat edecek. İkinci etapta 5 ile 8 kilometre mesafede sıcak asfalt yaptığımız zaman Varto’da tüm köy yolları sıcak asfalt olacak. İki etap halinde bitirmeyi düşünüyoruz. Böylece tüm köylerimiz sıcak asfalt ile tanışacak. Önümüzdeki yıl Varto’nun hiçbir sorunu kalmayacak. Çalışmalarımız devam edecek. Bu konuda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekilimize ve valimize, çalışmalarda büyük emeği geçen ve zor şartlar altında asfalt döşeyen çalışanlara teşekkür ederim” diye konuştu.