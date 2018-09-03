Kayyum Kırlı, 3 yılını değerlendirdi

Son kararnameyle Yalova’nın Çınarcık ilçesine tayini çıkan Kaymakam Soner Kırlı, 18 Kasım 2016 tarihinde kayyum olarak Malazgirt Belediye Başkan Vekilliği atanmasının ardından yaptığı hizmetler ilçe halkının kalbinde taht kurdu. Kaymakam ve Başkan Vekili Soner Kırlı, görevde bulunduğu süre boyunca tek amacım Alparslan diyarı, tarihin kadim şehri Malazgirt’i görkemli bir şehir siluetine ulaştırmak olduğunu söyledi. Görev yaptığı süre boyunca halkın huzur ve refahını sağlamaya çalıştığını dile getiren Kırlı, “Göreve geldiğim andan itibaren Malazgirt’in gelişmesi için gerekli tüm kurumlar, il müdürlükleri, valilik, büyükşehir belediyeleri, TBMM, Bakanlıklar, Başbakanlık, hatta Cumhurbaşkanlığı bünyesine kadar görüşmeler, ziyaretler yaptım, ilçemizde ağırladım. Malazgirt’in görkemli bir şehir statüsüne ulaşması için devletimizin birçok yetkilisine sorunlarımızı anlattım, çözümler aradım” dedi.

“Bismillâhirrahmanirrahim diyerek işe başladık”

Kaymakam ve Başkan Vekili Kırlı, çalışma azmi ve vatan aşkıyla “Bismillâhirrahmanirrahim” diyerek işe koyulduğunu dile getirerek, “İlçemizin çetin geçen kış şartları içinde karla mücadele çalışmalarımızı her zaman yaptık. Karın ve soğuğun vatandaşlarımıza acımasız yüzünü göstermesine izin vermedik. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla her yıl halkımıza yardım kömürü dağıttık. Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın rahatlıkla yaşamalarına olanak sağladık, gece gündüz çalışarak hiçbir yolun kapanmasına izin vermedik. İlçede büyük bir problem olan çöp sorununu çözmek için büyük bir adım attık. Aynı zamanda istihdam oluşturduk. 41 vatandaşımızı belediye bünyesinde işe alıp, ailelerini geçindirme imkânı sağladık. Gerekli tüm donanımları ve araç gereci temin ettik, çöp toplama işinde kullanılacak toplam değeri 2 milyonu bulan 9 aracı filomuza katarak şehrin çöp sorununu tamamen ortadan kaldırdık” ifadelerini kullandı.

“20 yıldır ilçenin çözülemeyen en büyük sorununu çözdük”

Kırlı, ilçede kanalizasyon ve su şebekesinin yok denecek seviyede olduğunu söyleyerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bazı mahalledeki vatandaşlarımız kendi imkânlarıyla evlerine kanalizasyon ve su şebekesini kurmaya çalışmıştı. Devreye girdik ve İller Bankasıyla görüşerek tüm ilçenin kanalizasyon ve su şebekesini ihale ettirdik. Toplam 90 milyonun üstünde bir bütçeyle işe start verdik. Bu yaz başlanan çalışmalarla 2019 yılı sonuna kadar ilçenin kanalizasyon ve su şebekesine kavuşmasına olanak sağladık.”

Tarihi Milli Park ve 26 Ağustos kutlamaları

Başkan Vekili Kırlı, ilçede 26 Ağustos Zaferi kutlamalarının Cumhurbaşkanı ve hemen hemen tüm devlet protokolünün katılımlarıyla coşkuyla kutlandığını da hatırlatarak, “Bu büyük şölene ev sahipliği yaptık. İlçemize Tarihi Milli Park kurulabilmesi için valimiz, Milli Parklar Genel Müdürümüz ve Okçular Vakfıyla görüşmeler yürüterek Eski Alay olarak bilinen bölgede toplam 14 bin dönüm araziyi Cumhurbaşkanımız ve Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Tarihi Milli Park’ ilan ettirdik. Yine mevcut Malazgirt Zafer Anıtları bölgesini Tarihi Milli Park alanına dahil ettirdik. İlçemize en az üç fakülteli üniversite kurulabilmesi için Muş Alparslan Üniversitesi Rektörüyle gerekli görüşmeleri yaparak belediyemizden 75 dönüm araziyi Muş Alparslan Üniversitesine tahsis ettik. Yine 25 dönüm arazimizi KYK Müdürlüğüne tahsis ederek 500 kişilik öğrenci yurdu yapılabilmesine vesile olduk. DSİ ile görüşmeler yapıp belediyemizle ortak yürütülen projeyle ilçedeki dere ıslahı çalışmasını, ilçe içinde akan Çıkrak, Çırçır, Şekerbulak derelerinde çalışma başlattık. 2018 ve 2019 yılları arasında bitirilmesi planlanmaktadır” diye konuştu.

“Doğalgaz ve TOKİ için çalışmalar bitme aşamasına geldi”

Kaymakam Kırlı, 21. yüzyılın Türkiye’sini yaşatmak ve çağı yakalayabilmek adına ilçeye doğalgaz getirtme çabalarının sonuç verdiğini kaydederek, şöyle dedi:

“Gerekli onaylar alındı ve 2019 yılı sonuna kadar ilçemiz doğalgaz hattına kavuşmuş olacaktır. İlçede konut ihtiyacının karşılanması amacıyla dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarını sağlamak için Toplu Konut İdaresi ile toplamda 85 dönüm üzerine cami, okul, sosyal tesisi içinde barındıran bir yaşam alanı projemiz başlatılmıştır. İlçede yıllardan beri yapılmamış olan imar uygulaması ile birçok mahallede yolu bulunmayan taşınmazlara belediye hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde götürülmesi amacıyla toplamda 435 dönümün (ilçenin yüzde 60’ı) planlaması tamamlanmıştır.”

“Sıcak asfaltlı yeni yollar yaptık”

Kaymakam ve Başkan Vekili Kırlı, belediye ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile ortak başlatılan çift şerit toplamda 7 kilometrelik Bulanık- Ahlat-Malazgirt çevreyolu yapımına başladıklarını dile getirerek, “Daha önceden ilçemizi Patnos ilçesine bağlayan 35 kilometrelik karayolunun toplamda 27 kilometreye düşüren Patnos-Malazgirt arası yol projesinin startını mevcut yönetimimiz döneminde başlattık. Yine Malazgirt çevre yollarının sıcak asfalt olması için Karayolları Bölge Müdürlüğüyle görüşerek gerekli çalışmaları başlattık. İlçe içinde tüm caddelerin ve yollarının altyapısı ve üstyapısıyla beraber sıcak asfalt ve modern elektrik direkleri çalışmalarını başlattık. Yıllankıran Caddemizin altyapı, sıcak asfalt ve ışıklandırma çalışmalarını bitirdik. Alay, Kültür ve Şehit Arslan Kulaksız caddelerinin altyapı ve sıcak asfalt çalışması bitti. Geriye kalan caddelerimizde altyapı çalışması bitti. Sıcak asfalt çalışması ise 2018 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır” dedi.

Kırlı, daha önce ilçede hiçbir parkın yapılmamış olduğunu belirterek, “Her mahallemizde en az bir park peyzaj projeleriyle beraber yapılmasını planladık ve birçok mahallemizde çocuk parkı kurduk. Cumhurbaşkanımız ilçemize geldi. İlçemizin tarihine sahip çıktı. İlçe halkına sahip çıktı. Yıllardır ilçeye yapılmayan hizmetlerin gelmesi için tüm bakanlıklara talimatlar verdi. Çok şükür Cumhurbaşkanımız sayesinde cumhuriyet tarihinden beri görülmemiş projeler için düğmeye basıldı. İlçemizde yaşayan tüm vatandaşlar, artık ileriye umutla bakabilirler. Malazgirt ilçesi çok yakında tarihi mekânların en başında gelecek. Bize bu umudu ve bu heyecanı yaşatan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Malazgirt halkına teşekkür

3 yıllık görevinin sonuna geldiğini söyleyen Kaymakam ve Başkan Vekili Kırlı, “Bu tarihi ilçede görev yapmanın mutluluğunu fazlasıyla yaşıyorum. Malazgirt halkını çok sevdim. Burada kaymakam ve belediye başkan vekili olarak görev yapmak benim için çok onur ve gurur verici bir olay oldu. Tüm Malazgirtli kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. 3 yılık çalışmanın artından artık veda zamanı. Kaymakam olarak çalışmalarıma Yalova’nın Çınarcık ilçesinde devam edeceğim. İlçemize yeni atanan kaymakam kardeşim Emre Yalçın’a başarılar dilerim. Tekrar tekrar teşekkürler Malazgirtli kardeşlerim, Allah’a emanet olun. Hoşça kalın” şeklinde konuştu.