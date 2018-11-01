Kayyum Uzan: “Çocukların eline molotof değil top verelim”

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, çocuklara sahip çıkılmasını isteyerek, “Yıllardır hep ihmal edilen bu çocukların eline molotof değil top verelim” dedi.

Bulanık Belediyesi bünyesinde kurulan “Gençlik ve Spor Kulübü”nün açılışına Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde konuşan Kaymakam Hacı Arslan Uzan, kulübün 16 branşta hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Uzan, “Bugün mutlu bir güne daha adım atıyoruz. Bulanık Belediyemiz bünyesinde ‘Gençlik ve Spor Kulübü' kurduk ve 16 branşta hizmet vermeye başlayacağız. Siz de bu kulübümüz marifetiyle çeşitli kurslarımıza iştirak edeceksiniz. Masa tenisi, badminton, voleybol, basketbol, hentbol, müzik, resim ve atletizm gibi birçok kursumuza iştirak edeceksiniz. 16 branşta kursumuz faaliyet gösterecektir. Alakanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu konuda emeği geçen Gençlik ve Spor Müdürümüz Tekin Erdoğan'a, milli eğitim camiasına yürekten teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

Amaçlarının milli şuur kazanmış nesiller yetiştirmek olduğunun altını çizen Uzan, “Amacımız ecdadımızı tanıyan, vatanına milletine sahip çıkan bir nesil yetiştirmektir. Bugün ağabeyleriniz Çanakkale'de. 300 gencimiz kenti tanımak için Çanakkale'ye gittiler. Toplamda 600 gencimiz ecdadın izini sürecekler. Ankara ve Bursa gezilerimiz olacaktır. Sizleri bu coğrafyanın en güzel yerlerine göndereceğiz. Ama şunu bekliyorum sizlerden sevgili gençler, kendinizi donanımlı olarak yetiştirmenizi istiyorum'' dedi.

“Bu coğrafyada terör ciddi anlamda tahribatlar oluşturmuştur”

Sporun her dalında etkin ve başarılı gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Uzan, “Özellikle atletizm, badminton, masa tenisi, voleybol branşlarında ve resim ile müzik dallarında çok yetenekli gençlerimiz var. Bakın size fırsat. Öğretmenlerimiz size yakinen ilgi ve alaka gösterecektir. Bu kurslarımıza devamlılık önemli. Bir kere başlarsanız sonuna kadar devam etmenizi bekliyorum. İnşallah sizleri sertifikalandırıp Türkiye derecelerine ulaştıracağız. İnanırsanız başarırsınız sevgili gençler. Önce kendinize inanmalısınız. Önce çok isteyeceğiz gençler. Başarmak için şu üç şeye dikkat. Çok istemek, çok çalışmak ve çok dua etmek. Bu üçünü yaptıysanız başarırsınız. Sporla birlikte bu coğrafyamızı daha güzel bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum. Değerli gençler, bu coğrafyada terör ciddi anlamda tahribatlar oluşturmuştur. Bu tahribatların izlerini silmek işte sizlerin elinizde. Sporla haşir neşir olacağız. Sporun her dalıyla ilgileneceğiz sevgili gençler. Biz de inşallah sporcuların bugün yanındaydık, yarın da yanında olacağız. İmkânsızlıklar bizi yıldırmamalı. Spor; beden sağlığı ve zararlı maddelerden uzaklaştırmamızı sağlar” ifadelerini kullandı.

“Çocukların eline molotof değil top verelim”

Uzan, kurs öğretmenlerine de hitap ederek, “Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Evlerinde bulamadığı sevgiyi bizden bulsunlar. Yıllardır hep ihmal edilen bu çocukların eline molotof değil top verelim” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Başkan Vekili Uzan ve kurum amirleri, öğrencilerle spor oyunları oynayarak kurs öğretmenlerinden bilgi aldı.