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27 Ağustos 2018 17:44

Kayyum Uzan, işçilerle çevre temizliğinde

Muş’un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, işçilerle çevre temizliğine çıkarak, cadde ve sokaklarda denetimlerde bulundu.

Kayyum Uzan, işçilerle çevre temizliğinde

27 Ağustos 2018 17:44


Bulanık’ta hizmet vermek için göreve başlayan İş-Kur personeli ile bir toplantı gerçekleştiren Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Bulanık’ın çevre temizliğine gereken önemin verilmesini istedi. Uzan, "Her zaman sahada olacağız. Şehrin genel anlamda temiz tutulmasını istiyorum. Mahalle mahalle çevre temizliğine dikkat edelim. Hiçbir alanda çöp görmek istemiyorum. İşimize gereken önemi verelim ki istediğimiz bir çevre düzeni oluşturalım. Bulanık’ın güzel şeylerle anılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızın temiz bir çevrede yaşamaları hakkıdır" dedi.


Toplantının ardından İş-Kur personeli ile mıntıka temizliğine çıkan Uzan, cadde ve sokaklarda denetimlerde bulundu. Personeller ile birlikte çevre temizliğine katılan Uzan, kendisini selamlayan vatandaşlar ile hasbıhal da etti.




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