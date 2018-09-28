Kayyum Uzan: “Şehrimizin bir kimliği yoktu”

Muş Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve beraberindekiler, Bulanık ilçesini ziyaret etti. Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Hacı Arslan Uzan ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Belediye önünde düzenlenen törende konuşan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, belediyeciliğin bir gönül işi olduğunu belirterek, “Biz Bulanık Belediyesi olarak şehrimizin çehresini değiştirmeye devam ediyoruz. Geçmişte terörden ciddi anlamda bedel ödemiş bir ilçemiz var. Ama bu terörün tortularını silmek, tekrar şehrimizin normalleşmesi için hem batıdaki bir kentimizin hasıl olan hizmetleri burada da getirmek adına ben ve ekip arkadaşlarım var gücümüzle çalışıyoruz. Bu projelerimizden en önemlisi, benim de en sevdiğim projemiz ‘Sokak Sağlıklaştırması' projemiz. Gerçekten şehrimizin bir kimliği yoktu. Biz Bulanık Belediyesi olarak burada kent estetiği yönetmeliği çıkarttık ve şehrimizin ana dokusunu belirledik” dedi.

Şehrin en önemli problemlerinden birisinin altyapı problemi olduğunu dile getiren Uzan, “Gerçekten 100 yıllık bir ilçe, ancak sadece yüzde 30'unda kanalizasyon vardı ve yüzde 70'inde yoktu. İçme suyu kısıtlı saatlerde veriliyordu. Şükürler olsun İller Bankamızın desteği ile bu projeyi de 51 milyona ihale ettirdik. Şehrimizin 7 farklı noktasında isale ve kanalizasyon hattımızda ciddi çalışma var. Fiziki gerçekleştirme olarak yüzde 50'lerdeyiz. İnşallah bitirdiğimizde şehrimiz 24 saat su alacak. Saniyede 150 litre şehrimize su gelecek. Bu çok önemli bir projeydi. Bu projelerimizde bize destek olan Bulanık halkına çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

“Bu bölgede çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz”

Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise, Kaymakam Uzan'ı tebrik ederek, “İnsanları mutlu etmek hem hizmet hem sevaptır. Bölgemiz güzelleşiyor. Artık her alanda güzelleşecek. Hep beraber inşallah güzel şeyler başaracağız. Güzel şeyler olduğu zaman kötü şeyler defoluyor. Güzel şeyler olduğu zaman kan, terör defoluyor. Artık biz bu bölgede çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz. Analarımızın ağlamasını istemiyoruz. İnancınız olsun ki Bulanık'a güzel şeyler yapmak istiyoruz. Ama bu konuda sizlere ihtiyacımız var. Size hizmet edeceğiz. Teşkilatlarımızla birlikte, demokrasiyle birlikte buradayız. Sizin emrinizde olacağız" diye konuştu.

Muş Valisi Aziz Yıldırım ise, bugün sadece 3 tesisin açılışını yapacaklarını belirterek, “Kaymakamız ve Belediye Başkan Vekilimiz tarafından yapılmış olan pek çok hizmeti açtık. Bugün burada açacağımız en güzel proje, hepimizin gördüğü gibi bu ‘Sokak Sağlıklaştırması' projesidir. Bir şehre gittiğimiz zaman, bir beldeye gittiğiniz zaman gözünüz ilk önce oradaki güzellikleri arıyor. Eğer o güzellikleri görebilirseniz, o şehir, o belde konusunda mutlaka güzellikler hafızanıza kaydediliyor. Oradan o güzelliklerle ayrılıyorsunuz. Sonradan bahsedildiğinde de o güzellikleri hatırlıyorsunuz. Yani temiz bir çevrede yaşadığımızda moralimiz de düzgün oluyor. Onun için biz bu hizmetlerimizi belediye aracılığıyla, kaymakamlık aracılığıyla, ilgili olan diğer kurumların aracılığıyla yapmaya gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önceden gelen para başka yerlere gidiyordu”

Bulanıklı vatandaşlara da düşen bir görev olduğunu dile getiren Vali Yıldırım, “Bu hizmetleri öncellikle korumak, sonra da sahip çıkmak gerekiyor. Bunları gayet güzel korumalıyız. Bir de sahiplenme var. Sahiplenme tarafı da işin önümüzde seçimler var. Bu seçimlere de buraya hakikaten hizmet edecek, devletten gelen parayı hizmet için kullanacak insanı seçmeniz gerekiyor. Bu tür insanlar ancak sizlere hizmet edebilir. Geçmişte olumsuz örneklerini yaşadık. Bir daha böyle bir olumsuz örnek olmaması için, özelikle bu tür hizmetlerin devamı için artık sizlerin daha çok dikkatli olması gerekir. Bunu da sizden bekliyoruz. Bu kaynaklara sahip çıkmanız gerekiyor. Önceden gelen para başka yerlere gidiyordu. Bugün gelen para sizlere hizmet olarak dönüyor. Bunun kıymetini bilmek ve mutlaka sahip çıkmak gerekiyor" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmalardan sonra Vali Aziz Yıldırım ve beraberindekiler, açılış kurdelesini keserek, esnafı ziyaret ettiler. Vali Yıldırım ve beraberindekiler, ardından Körsu Deresi Islah projesinin açılışını yaparak alanda incelemelerde bulundular.

Buradan da Rüstemgedik beldesinde geçerek yeni yapılan Kadın Yaşam Merkezi, Muhammet Fatih Safitürk Parkı ve sıcak asfalt yolunun açılışını gerçekleştiren Vali Yıldırım ve beraberindekiler, belde halkıyla da bir araya geldikten sonra ilçeden ayrıldılar.