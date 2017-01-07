Diğer
Kategoriler
07 Ocak 2017 14:42

Kayyumdan kar mesaisi

Kayyumdan kar mesaisi

07 Ocak 2017 14:42

Muş’un Bulanık Belediyesine kayyum atanan Kaymakam Hacı Arslan Uzan, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.
Bulanık’ta etkili olan kar yağışı sonrasında karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Uzan, kar yağışının olumsuz etkilerini aza indirmek için aralıksız çalışan ekiplerden bilgi aldı.
Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Uzan, Bulanık’ın yoğun kar yağışı altında olduğunu belirterek, şehirde aksayan yerlerin tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle kaldırımların temizlenmesi noktasında hassas olduklarını ifade eden Uzan, "Kış şartlarında, esnafların kaldırımları işgal etmemelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız kolay yürüsünler. İlçe halkı olarak dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Dışarı çıkan vatandaşlarımızdan özellikle çatılardan sarkan buz kütlelerine karşı dikkatli olmalarını istiyorum. Bunun yanında yine soba zehirlenmelerine mahal vermemek için vatandaşlarımızın dikkatli davranmalarını istiyorum" dedi.
Merkezdeki karı kamyonlarla şehir dışına taşıdıklarını dile getiren Uzan, "Bütün bu çalışmalar ekip işi ile olur. Bulanık halkı, hizmetin en iyisine layıktır. Bizler de bu düşünceyle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUŞ HABERLERİ
MUŞ HAVA DURUMU
-4
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -4°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    -3°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -3°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç