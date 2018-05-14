Kayyumla birlikte futbol sahaları şenlendi

Varto ilçesinde yıllardan beri terör olayları nedeniyle atıl durumda kalan ve hiçbir zaman futbol müsabakalarının yapılmadığı Kültür Mahallesi’ndeki çim saha; Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, Varto Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Tunay Ergül ve Varto Spor Kulüp Başkanı Aydın Durmuş’un katkılarıyla yeniden müsabakaların yapılabileceği bir alan haline getirildi. Buradaki çim sahada 16 takımın katılımıyla yapılan futbol turnuvasının finaline ise Çukur Spor ile Leylek Spor kaldı. Antrenör Mehmet Sağsöz’ün yönettiği Çukur Spor, finalde karşılaştığı ve penaltılara kalan maçta Leylek Spor’u 5-4’lik skorla mağlup etti.

Çukur Spor ve Leylek Spor takımlarına kupalarını veren Varto Spor Başkanı Aydın Durmuş, yıllardan beridir yapılamayan futbol müsabakalarının kaymakamın çalışmaları sonucunda yapılmaya başlandığını belirterek, “İlçede oluşturduğumuz 16 takımla yapılan müsabakalar sonucunda Çukur Spor ile Leylek Spor takımlarımız finale kaldı. Yaptığımız final maçı ile birlikte bir bir beraber kaldıklarından dolayı penaltı kararı alındı. Sporcularımız büyük mücadele verdiler. Dereceyi elde eden Çukur Spor birinci gelirken, Leylek Spor ise ikinci oldu. Kaymakamımız ve Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Nuri Çetin’e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürümüz Tunay Ergül’e ve antrenörümüz Mehmet Sağsöz ile sporcularımıza bu centilmence yapılan müsabakalardan dolayı teşekkür ederim. Bu tür müsabakaların artık ilçemizde devam edeceğini umut ederim” dedi.

Görev gereği sahaya gelemeyen Varto Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Mehmet Nuri Çetin ise, sporculara bir tepsi baklava göndererek telefonla başarılarının devamını diledi.