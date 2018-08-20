Kayyumla Erentepe’nin çehresi değişti

İçişleri Bakanlığı tarafından yaklaşık bir yıl önce beldeye kayyum olarak atanan Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, beldenin çehresini değiştirdi. Yıllarca hizmetten yoksun kalan Erentepe’de parke ve stabilize yollar yapılırken, mevcut yollar genişletildi ve yeni yollar açıldı. Yollar ışıklandırma ile modern bir görünüme kavuşturulurken, refüjlere de çiçeklendirme ve ağaçlandırma yapıldı.

İçme suyu şebekeleri onarılırken, su arıtma tesisi ve kanalizasyon için çalışmalar başlatıldı. Her mahalleye park yapılarak, çocuk oyun grupları kuruldu. Her sokağa bırakılan çöp konteynerleri ile çöplük beldeden temiz bir beldeye dönüşen Erentepe, hayata geçirilen projelerle adeta yeniden inşa edildi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bulanık Kaymakamı ve Erentepe Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, ’’Devlet kasasından hizmet için alınan paralar terör örgütüne aktarılırken, vatandaşlar ise hep ihmal edilmiş. Biz göreve başladıktan sonra terör örgütüne akan paralar kesildi, vatandaşlar belediyecilik hizmetleriyle tanıştı. Belediye olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızın yanında kültürel ve sanatsal faaliyetlerimize de devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yıllar sonra belediyeden hizmet almaya başlayan vatandaşlar ise, durumdan memnunlar.