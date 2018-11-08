Kayyumla Varto'nun çehresi değişti

MUŞ (İHA) – İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Muş'un Varto Belediyesi, terör nedeniyle yıllardır ihmal edilen altyapı ve sosyal belediyecilik alanındaki birçok hizmeti vatandaşlarla buluşturdu.

İlçede yürütülen asfaltlama çalışmalarını denetleyen Fen İşleri Müdürü Yakup Dede, görevlendirmenin ardından ilçede sosyal donatı alanındaki sıkıntıları gidermek amacıyla birçok sosyal tesis yapıldığını söyleyerek, yıllardan beridir ihmal edilen İnönü Mahallesi'ne de gerekli altyapı hizmetleri yapılarak çehresinin değiştiğini söyledi. Dede, eski belediye yönetimlerince hizmet yapılmadığını belirterek, "11 Kasım 2016'da görevlendirilen eski kaymakam Mehmet Nuri Çetin, göreve başladıktan sonra 253 bin lira harcamayla ilçeye 13 çocuk parkı yaptı. Çocuklarımızın oynayabileceği ve zaman geçirebileceği güvenli alanlar yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunuldu. 2017 yılında başlamak üzere ve devamından bugüne kadar 13 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirildik. Varto Belediyemiz, 2017 yılı itibarıyla sıcak asfalt çalışması başlatmış, 2017 yılında 7 kilometrelik yol yapılmış, 2018 yılı içerisinde 5 kilometrelik asfaltın ihalesi yapıldı. İhale kapsamındaki çalışmalarımız devam ediyor. Şu an 6 kilometrelik bir asfalt çalışmasını yaptık” dedi.

“İlçede yüzde 70 civarında kilitli parke taşı ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı”

Mahallelerde yürütülen çalışmalara da değinen Dede, “Çalışmamız kapsamında Bahçelievler Mahallesi'nde 2 bin 300 metre, İnönü Mahallesi'nde 2 bin 600 metre, Hürriyet Mahallesi'nde yapacağımız çalışma dahilin de 610 metre asfalt çalışması yapılacak. Son iki yılda Varto Belediyesi ilçe merkezinde 13 kilometre sıcak asfalt çalışması yaparak, ilçe halkının hizmetine sunmuştur. Bu çalışmalar, kayyumun başlaması sonrasında planlamaları yapıldı. Ödenekleri ona göre hazırlandı. Kayyum yönetiminin yapmış olduğu çalışmalardır. Sıcak asfalt çalışmaları ilk kayyum yönetimi ile birlikte ilçeye kazandırıldı. İlçede yüzde 70 civarında kilitli parke taşı ve sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Geri kalan yüzde 30'luk kısmını da bir sonraki yıla planlayarak yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Kayyumla birlikte mahallesinin çehresinin değiştiğini dile getiren İnönü Mahallesi Muhtarı Ali Bingöl ise, “Şu an mahallemde Varto Belediyesince sıcak asfalt çalışması yapılmaktadır. Bu taleplerimizi daha önceki kaymakamımız Mehmet Nuri Çetin'e doğru bir şekilde ilettik. Kayyum atamasından sonra eksikliklerimizi bildirdik. Kaymakam da bizim taleplerimizi uygun buldu. Mahallemizde sıcak asfalt yapılması arayışlarına girdi. Sıcak asfalt çalınmalarından dolayı eski kaymakamımız Mehmet Nuri Çetin'e ve yeni kaymakamımız Erkan Kaçmaz'a sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Eksik kalan çalışmalarla ilgili yeni kaymakamımız da ilgileniyor. Sıcak asfaltın bir an evvel bitirilmesini istedi. Şimdiye kadar mahallemde böyle bir çalışmanın yapıldığını görmedim. Devletin şefkatiyle mahallemin en uç sokakları bile sıcak asfaltla kaplandı. Kayyumun devlet olanaklarını bizle buluşturması ayrıca bir güzelliktir. Bunun dışında mahalleme voleybol ve futbol sahası yapıldı. Bizde eski kaymakamımız Mehmet Nuri Çetin'in isminin anılması için özel bir tabela hazırladık ve semt sahamıza astık. Emeğinden dolayı kendisine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Emekli olan ve mahalledeki çalışmalardan dolayı eski evini yeniden onarıp artık mahallede ikamet edeceğini söyleyen Turabi Bilgehan ise, “Bu mahallede doğdum büyüdüm. 52 seneden beridir bu mahallede oturuyorum. Böyle bir hizmeti ilk defa görüyoruz. Kaymakamımıza ve muhtarımıza çok teşekkür ederiz. İlk defa böyle güzel bir hizmet görüyoruz. Mahallemizin yolları çok güzel oldu. Alt zeminle birlikte üstüne sıcak asfalt yapıldı. Harika oldu. Bu asfalt yüzünden buraya ev yaptım. Şimdiye kadar içimden gelmedi kendime ev yapayım. Eski evimi onardım. Güzel bir evim oldu. Burada tekrar oturmaya devam edeceğim. Ben memnunum. Allah razı olsun" şeklinde konuştu.