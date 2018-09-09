Muş’un ekonomik yapısını farklı alanlarda geliştirmeye dönük stratejik nitelikteki araştırma ve uygulama çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, DAKA işbirliği ve MŞÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesinin yürütücülüğünde 45 bin TL bütçe ile kabul edilen, “Muş İli Kaz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Markalaştırılması” projesine başlandı. Proje kapsamında, Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, kaz yetiştiriciliği konusunda ilgili personele yönelik bir bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapıldı.

Proje hakkında katılımcıları bilgilendiren MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Yaşar Karadağ, Muş ili kaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve markalaştırılması projesi kapsamında bin adet damızlık, 5 bin adet besi üniteli entegre bir tesis modelinin müteşebbis ve girişimcilerin bilgisine sunulacağını söyledi. Mali analizleri gerçekleştirilmiş bu model ile yatırımların hızlı bir şekilde etkisini göstereceğini vurgulayan Prof. Dr. Karadağ, Muş’un elbirliği ile hareket etmesiyle bu üretimi katma değeri yüksek bir sektör hâline getirmenin mümkün olabileceğini ifade ederek, “Muş, kaz yetiştiriciliğinde, 100 binin üzerinde kaz varlığı ile Kars’tan sonra Türkiye ikincisi durumundadır. Geleneksel tüketim alışkanlığının ve çevre koşullarının uygun olması, Muş’ta kaz yetiştiriciliği açısından önemli avantajlardır” dedi.

Muş Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Mehmet Gündoğdu da, Muş’un, ülkemizin tek parçalı üçüncü büyük ovasına sahip önemli bir tarımsal potansiyeli olduğuna dikkat çekerek, markalaşılması durumunda kaz yetiştiriciliğinin Muş tarımı için önemli bir gelir kaynağı olacağını söyledi.

Son olarak bir konuşma yapan DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan ise, “Kalkınma ajansları sadece hibe veren kurumlar değildir. İlimizin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, ilimiz ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine yönelik projelerin hayata geçirilmesine de katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda ilimizin rekabetçi konumda olduğu kaz sektörünü canlandırmak ve markalaştırmak için paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışıyoruz” dedi.

Düzenlenen toplantıya; Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Mehmet Gündoğdu, DAKA Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan, İl TKDK Koordinatörü Beytullah Uygur, Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif Boz ile Tarım ve Orman Müdürlüğü, DAKA ve TKDK personeli katıldı.