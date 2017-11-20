Kent meydanı yapılacak bölgede yıkım çalışması

Muş Belediyesinin önemli projeleri arasında yer alan Kent Meydanı projesi adım adım hayata geçiriliyor. Eski Devlet Hastanesi yerleşkesinde uygulanacak olan proje, Muş’un çehresini değiştirecek. Kent Meydanı projesinin uygulanacağını Eski Devlet Hastanesi yerleşkesindeki yapıların yıkımı sürüyor. Tahsis işlemlerinin tamamlanması ile yıkım işini ihale eden Muş Belediyesi, söz konusu bölgede uygulayacağı proje ile Muş’un kent meydanı eksikliğini giderecek. Yaklaşık 1,5 ay önce yıkım çalışmalarının başladığı alanda önemli bir mesafe kat edilirken, gelecek yıl projenin başlatılması planlanıyor.

Muş için önemli bir projeyi daha hayata geçireceklerini belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, “Göreve başlamadan önce halkımıza hizmet konusunda söz verdik ve çeşitli taahhütlerde bulunduk. Verdiğimiz sözleri not alarak buna göre planlamalar yaptık. Allah’a şükürler olsun ki görev süremizin yarısını geçtiğimiz bugünlerde taahhütlerini gerçekleştiren bir yönetim olarak halkının karşısına başı dik bir şekilde çıkmanın gururunu yaşıyoruz. Taahhütlerimizden biri de bu şehre kent meydanı kazandırmaktı. Muş Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasına taşınması ile eski hizmet binasının yerine kent meydanı yapmak üzere işlemlerimizi başlattık. Tabi bugüne kadar uzun bir süreç geçirdik. Ancak sonuç olarak Allah’a şükürler olsun ki bugün projemizin ilk adımını attık. Tahsis işlemlerinin tamamlanması ile Eski Devlet Hastanesi yerleşkesindeki yapıların yıkımı için ihale yaptık. İhaleyi alan yüklenici firma yaklaşık 2 aydır yıkım çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Muş’un kent meydanına kavuşmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Başkan Asya, “Bu yıl bir bölümünün yıkımını yapacağımız alanda gelecek yıl hazırlamakta olduğumuz projemizi uygulamaya başlayacağız. Eski Devlet Hastanesinin C Blok bölümü tamamen yıkıldı. B Blok’ta yıkım devam ediyor. Hava şartları el verdikçe çalışmalar sürecek. Gelecek yıl bu bölgedeki enkazların tamamını çıkararak projeye start vereceğiz. Su öğelerinin, yeşil alanların ve otopark alanlarının olacağı kent meydanı ile halkımıza nefes alabilecekleri bir alan oluşturacağız. Vatandaşlarımızın buluşma noktası olacak ve güzel vakit geçirebilecekleri kent meydanını en kısa sürede yaparak hizmete sunacağız. Bu projemizle de ilimizin en büyük eksikliklerinden birini daha gidermiş olacağız. Vatandaşlarımız bizlere güvenmeye devam etsin. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkımızdan aldığımız güçle Muş’un çehresini değiştirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.