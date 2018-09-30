Kentin ileri gelenleri sokakta kitap okudu

AK Parti Muş İl Gençlik Kolları Başkanlığı, sokakta kitap okuma etkinliği düzenleyerek farkındalık oluşturdu. Muş Belediyesi Lale Vadisi Parkı'nda gerçekleştirilen okuma etkinliğine Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirze, Eğitim-Bir-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan, parti teşkilatı, çok sayıda öğrenci ile kadınlar katıldı. Yaklaşık bir saat süren okuma etkinliği ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Mirze, etkinliği sokak ve caddelere taşıyacaklarını belirtti.

AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ise, etkinliğin önemine değinerek, “Sanki kendimizi kütüphane ortamında hissedip de sessiz bir şekilde sokakta olmamıza rağmen kitap okumanın duygusunu yaşıyoruz. Çok güzel bir duygu ve inşallah bu etkinlik gençlerimize ve çocuklarımıza bir örnek teşkil eder. Bu kapsamda her gün en az yarım saat ya da bir saatlerini okumaya ayırırlar” dedi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığınca tertip edilen ve gençlerin özellikle sosyal medya bağımlılığından kitap okuma alışkınlığına geçmeleri adına güzel bir etkinlik olduğunu söyleyerek, “Bu etkinlik gerçekten okumanın bir ayrıcalık olduğunu, güzel ortam hazırladığını gördük. Gençlerimizin bu etkinliğine paydaş olmak, içlerinde olmak bizi sevindirdi. Bu kardeşlerimiz okuduğu kitapları bitirdikten sonra toparlayıp öncelik olarak Malazgirt ilçesindeki bir okulumuzun kütüphanesine hediye etmek üzere toplayacaklar. Bu anlamdaki etkinlikler, gençliğimizin özellikle daha duruş sahibi, daha bilgi birikimi, daha iyi bir yapıya sahip olması noktasında yapacağız ve yapmanın da paydaşı olacağız” diye konuştu.