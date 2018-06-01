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01 Haziran 2018 16:14

Kermesle gelen akülü sandalye sevinci

Muş’taki bir okulda düzenlenen kermeste elde edilen gelirle iki engelli öğrenciye akülü sandalye alındı.

Kermesle gelen akülü sandalye sevinci

01 Haziran 2018 16:14


Vali Adil Yazar İlkokulu öğretmenleri ile öğrencileri, geçtiğimiz günlerde okullarında eğitim öğretimini sürdüren iki engelli öğrenci yararına kermes etkinliği düzenlemiştiler. Düzenlenen kermes etkinliği ile elde edilen gelirle, iki engelli öğrenciye akülü sandalye alımı yapıldı. Alımı yapılan akülü sandalye, okuldaki öğretmen ve öğrenciler tarafından engelli iki öğrenciye takdim edildi.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Adil Yazar İlkokulu Müdürü Rıdvan Aktı, “Okulumuzda eğitim öğretimini sürdüren engelli öğrencilerimiz yararına geçtiğimiz günlerde kermes etkinliği düzenlemiştik. Kermesten elde edeceğimiz gelirle engelli öğrencilerimize akülü sandalye alıp, ailelerinin yüzünü güldürmeyi amaçlamıştık. Bugün amacımıza ulaştık. Muhammed Yalçınkaya ve Musa Geyik öğrencilerimizi akülü sandalyelerine kavuşturduk. Kermesimize yardımda bulunup, engelli kardeşlerimize akülü sandalye almamızı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.




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