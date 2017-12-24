Kilim mobilya Mlazgirt’te şube açtı

Malazgirtli Genç İş Adamları Ahmet Atakan Erdem ve Süleyman Uğurbaş’ın Kilim mobilya ürünlerinin satıldığı Hu Rezidans Altı Kilim Mobilya Malazgirt şubesi, Felemez Rampası Patnos Caddesi üzerinde görkemli bir açılışla hizmete girdi. Kilim mobilyanın tüm ürünlerinin sergilendiği 3 katlı showroomun açılışına Kilim Mobilya Van Ana Bayii sahibi Hüseyin Güneş, Kilim mobilya bölge bayi temsilcileri, Malazgirtli işadamları ve çok sayıda davetli katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Vanlı işadamı Hüseyin Güneş, istihdam amaçlı yeni bir işyerinin Malazgirt gibi tarihi bir ilçede böylesine görkemli bir mağazanın açılması bizler adına çok gurur verici olduğunu ifade etti. Kilim mobilyanın yurtiçi ve yurt dışı pazarından aldığı payın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Güneş, yalnızca ürün satmak için değil, bölgenin huzura kavuşmasıyla birlikte tüm Türkiye’deki işadamlarını Muş Malazgirt’te yatırım yapmaya davet etti. Güneş, "Malazgirt gibi tarihi bir ilçede böyle muazzam bir şubesini açmak gerçekten çok gurur verici. Bu başarılı genç iş adamları kardeşlerimi gösterdikleri ticari cesaretten dolayı tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Malazgirt ilçesine çok önem veriyor. Bu tarihi ve şirin ilçe çok yakında devletimizin destekleriyle çok modern bir ilçe olacak. Buraya ilk gelenler, ilk yatırımı yapanlar kazanacak. Firma olarak bu tarihi ilçede şube açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbim hayırlara vesile etsin" dedi.

“Malazgirt ilçesinde yatırım yapmak bizleri mutlu ediyor”

Açılışa katılanlara teşekkür eden Kilim Mobilya Malazgirt Yönetim Kurulu Başkanları Ahmet Atakan Erdem ve Süleyman Uğurbaş ise, "Biz yıllarca bu ilçede ve batı illerinde ticaret yaptık. Buralarda kazandıklarımız çok sevdiğimiz ve doğup büyüdüğümüz ilçemize hizmet olarak yatırım yapmaktan çok keyif alıyoruz. Kilim mobilya Malazgirt şubesi olarak hemşerilerimize de hizmet etmekten dolayı gurur duyuyoruz. Bizler yıllarca batı illerinde ve bu tarihi ilçede ticaretle uğraştık. Çok şükür kazandığımız sermayemizi batıdaki il ve ilçelere yatırım yapmadık. İstedik ki doğup büyüdüğümüz ilçemizde yatırım yapalım. Bizler bu ilçeye mobilya ürünlerini getirip satmak için bu mağazayı açtık. Çünkü Kilim mobilya tüm dünyada hızla büyüyen ve ürün çeşidi bol olan bir önemli mobilya kuruluşudur. Bizlere bu mağazayı açmamızda çok büyük destekleri olan Kilim Mobilya Van Ana Bayi sahibi Hüseyin Güneş beye çok teşekkür ediyoruz. Bu önemli günde bizleri yalnız bırakmayan Malazgirt halkına çok teşekkür ediyoruz" dediler.

Yapılan konuşmaların ardından kesilen kurban ve okunan dua ile mağazanın açılış kurdelesini kesen Kilim Mobilya Van Ana Bayi sahibi Hüseyin Güneş, mağazayı gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.