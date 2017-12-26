Kış mevsiminde bahar temizliği

Geçtiğimiz yıl aralık ayında hava sıcaklığı eksi 30 derecelerde seyrederken, bu yılın aynı mevsiminde hava sıcaklığının 10 derecelere çıkması üzerine ana ve ara caddelerde bahar temizliğine başlayan Malazgirt Belediyesi ekipleri, yol ve kaldırımlarda bulunan çöpleri temizledikten sonra yıkadı. Malazgirt Belediye Temizlik Şefi Feyat Yanar, bu yıl ilçeye kış gelmediğini belirterek, “Havalar çok güzel gidince bizde belediye olarak, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar başta olmak üzere hepsini temizleyip yıkadık. İlçemizin bahar temizliğine havalar çok güzel ve sıcak gidince, kış ayının ortasında başlamak istedik. Geçtiğimiz yıl bu sokaklarda 1,5 metre karla mücadele ediyorduk. Bugün ise yolları yıkamaya başladık. İnşallah bu kış hep böyle gider. Malazgirt Belediyesi olarak gece gündüz temizlik çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Malazgirt halkından çevre temizliği konusunda daha hassas davranmalarını isteyen Yanar, “Bu yıl kış yaşamadık. İlçe merkezimize neredeyse hiç kar yağmadı. Havaların ısındığı bugünlerde Belediye Başkan Vekilimiz Soner Kırlı’nın talimatları doğrultusunda kış ayının ortasında bahar temizliği yapıyoruz. Başkan vekilimiz bu temizlik konusuna çok önem veriyor. Temizliğin yazı kışı olmaz. Temizlik imandan gelir. Genel bir bahar temizliği niteliğinde yürüttüğümüz bu çalışmalar, kar yağana kadar devam edecek” şeklinde konuştu.