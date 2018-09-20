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Kışın habercisi alıç tezgahta

Muş’ta, kışın habercisi olarak adlandırılan “alıç” tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Muş'ta, kışın habercisi olarak adlandırılan “alıç” tezgahlardaki yerini almaya başladı.


Muş'un kırsal ve ormanlık bölgelerinde yetişen alıç, tezgahlardaki yerini aldı. Tezgahlarda satışa sunulan alıç, sarı ve kırmızı renkli çeşidiyle vatandaşlar tarafından rağbet görüyor. Halk arasında vitamin değeri yüksek olarak bilinen alıç, kilosu 5 TL'den satışa sunulurken, bardağı ise 1 TL'den satılıyor. Muş Belediyesi Meydanı'nda, daha çok dağlık alanlarda herhangi bir bakıma ihtiyaç duymadan yetişen ve kışın habercisi olarak bilinen alıç satışı yapan Emircan Yayık, “Kilosunu 5 TL'den, bardağını ise 1 TL'den satıyoruz. Vatandaşlar ağırlıklı olarak, bardak işi alıyorlar. Ailesiyle birlikte tatmak isteyen vatandaşlar ise kilo işi alıyorlar” dedi.

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